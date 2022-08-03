陸海關再宣布：今起暫停台灣柑橘類和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入 08:562022/08/03 旺報 陳冠宇 、 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸即日起暫停台灣柑橘類和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。（示意圖／新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸海關總署今（3）早表示，依據大陸相關法律法規和標準，茲決定自8月3日起暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。但未近一步敘明理由。 此前，大陸商務部剛宣布今天起暫停對台出口天然砂。 裴洛西訪台─軍事面》共軍劃設六大演習區 範圍涵蓋台灣領海 裴洛西投書華郵： 為何我堅持訪問台灣 中美洲銀行總裁訪台 擬複製電動車產業 #暫停 #台灣 #冰鮮 #白帶魚 #竹莢魚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英、台語版迎新傳單惹議 台大學生會嗆台灣人文盲 04:102022/08/03 社會新聞 江啟臣：中華民國不該是美中對抗的籌碼 04:102022/08/03 政治要聞 裴洛西訪台時機敏感… 工商大老：看不出對台好處 04:102022/08/03 產業特刊 陸「封鎖台灣」實彈演習 學者警告：範圍超越1996台海危機 07:392022/08/03 政治 觀念平台－從併購頻傳 談零售業進化論 04:102022/08/03 專題周報 裴洛西來訪 他嘆台灣將付出慘痛代價：民不聊生 08:412022/08/03 政治 新聞分析－台海危機沒贏家 三方應克制 04:102022/08/03 產業特刊 「當初也以為俄烏不會開打」 烏克蘭正妹憂台海戰爭上演 08:352022/08/03 生活 沃旭離岸風電運維中心 啟用 04:102022/08/03 財經要聞 中方嚴厲譴責 向美提強烈抗議 04:102022/08/03 國際大事 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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