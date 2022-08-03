大陸海關總署今（3）早表示，依據大陸相關法律法規和標準，茲決定自8月3日起暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。但未近一步敘明理由。

此前，大陸商務部剛宣布今天起暫停對台出口天然砂。

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