85歲資深港星謝賢（四哥）上個月以《殺出個黃昏》奪下第40屆香港金像獎最佳男主角，成為香港電影金像獎最年長的影帝，但謝賢上台領獎時卻因嘴巴歪斜，遭外界質疑中風，對此，該片監製林家棟近日出席活動時，也公開談謝賢的健康狀況。

謝賢上個月開心得影帝，上台領獎時被捕捉到嘴巴歪斜、走不穩，外界很擔心他中風，根據港媒報導，林家棟日前出席活動被問到謝賢健康，他則表示：「以我理解就不用太擔心」，透露謝賢只是換牙，「比較大工程，特別是這個年紀，會有這個狀況」，林家棟緩頰說，連他拔智齒都會腫了，謝賢換牙撞到典禮也沒辦法，而謝賢的私人醫生擔心典禮人太多，還事先叮嚀林家棟，不准謝賢摘口罩。

林家棟進一步透露，謝賢也沒有行動不便，認為謝賢在典禮當天戴墨鏡，視線比較不清楚，手腳當然就沒那麼靈活。同時，林家棟提到，他與謝賢仍保持聯絡，兩人有相約去吃飯，每次見面對方精神都很好，林家棟還透露已經在為謝賢準備新劇本。

其實，85歲謝賢的健康屢次引發關注，近年頻傳中風，連烏龍死訊都有，謝賢前年還中氣十足地駁斥自己的死訊：「我現在在忙呀，不講了，Byebye！」而經紀人霍汶希也強調：「四哥和朋友正在吃飯中呢，非常健康！不用擔心。」