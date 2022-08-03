前陽明大學附設醫院院長唐高駿被訴在12年前，利用醫院採購醫療器材的機會收業者11萬多現金，去年底最高法院判無罪確定，唐高駿請求刑事補償以一天補償最高額度5000元計算，共60萬元，台灣高等法院決定，以一天4000元計算，他遭押120天，決定補償48萬元。

高院指出，當年桃園地方法院對唐男裁定羈押及延長羈押，是因本案中廠商證稱有給付回扣，且於執行搜索時，亦搜出廠商行賄之帳冊、會計傳票，足認唐的犯罪嫌疑重大，考量國家司法權行使、社會秩序及公共利益，法官羈押處分應屬適當必要，且合乎比例原則。

高院表示，唐男歷次偵審否認犯行，並無意圖招致犯罪嫌疑而誤導偵審之行為，沒有不為補償或具有可歸責事由之情事，可依刑事補償法請求國家補償，每天補償4000元為相當，他請求補償之羈押日數120天，准予補償48萬元。可向司法院刑事補償法庭提出聲請覆審。

檢方起訴，陽明附醫2009年招標「輸液型麻醉機」，唐高駿經由友人介紹結識郭姓廠商，要郭直接找麻醉科提出請購需求，事後標案果然由郭得標，郭認為唐居中幫忙，提撥15％得標金額，將11萬5000元放在紅酒禮盒，前往唐的陽明大學辦公室當場交付。

唐高駿全盤否認指控，但因業者認罪，坦承是為了感謝唐的幫忙而行賄，士林地方法院一審比對業者內帳、現金支出傳票，認定唐男犯行明確，依貪汙罪將他判刑7年6月、褫奪公權4年，唐不服提上訴，檢方對於另2年採購案無罪部分也提上訴。

台灣高等法院二審審理後認為，「輸液型麻醉機」的採購預算是醫院2007年就編定，與郭、唐在2009年餐廳餐敘沒有必然關係，且唐在本件採購案標出前，也只跟郭見過一次面，2人是否有可能形成「對價關係」有疑義。

高院表示，郭在送紅酒禮盒時並未向唐說明禮盒內有金錢，也能排除郭騙取「賄款」後侵占未交付唐男的可能性，由於郭的證述有諸多瑕疵，且欠缺足夠的補強證據，因此改判唐無罪，上訴後，最高法院撤銷。

高院更一審認為，檢察官所提證據，無從認定唐與業者有明示或默示之交付、收受賄賂之意思合致，依罪證有疑，利於被告原則，應為有利於被告之認定，仍判唐無罪，檢提上訴，最高法院駁回確定。