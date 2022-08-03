★分析

Edward Jones資深投資策略師Mona Mahajan表示，我確實認為裴洛西這次出訪不會導致任何真正的經濟混亂。當然，言詞交鋒和相關消息開始升溫，這是我們未來要關注的事。地緣政治緊張局勢一直是今年以來的焦點，也一直給市場帶來壓力。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，裴洛西的台灣之行帶來不確定性，還有一些關於經濟疲軟的新數據。說到衰退，這不是「會不會」的問題，而是「何時及多深」的問題。

Kingsview Asset Management投資組合經理Paul Nolte表示，市場陷入與我們經濟情勢有關的拉鋸，問題在於聯準會是否將繼續升息對抗通膨，還是會在經濟疲軟時轉向並停止升息。

★類股

標普500指數11大類股全面收黑，房地產、金融股表現尤其疲弱，分別跌1.30%和1.07%。通訊服務股跌0.18%，能源股跌0.21%，跌幅最小。

反映中概股表現的金龍中國指數收漲1.38%。

★重磅股

重量級科技股漲跌互見，蘋果跌0.93%，微軟跌1.15%，亞馬遜跌0.91%，Alphabet漲0.24%，特斯拉漲1.11%，Meta漲0.16%，網飛跌2.12%。

道瓊指數成分股方面，Salesforce收漲0.44%，表現最佳。開拓重工（Caterpillar）跌5.82%，跌幅最大。

主要晶片股方面，超微漲2.59%，輝達漲0.46%，美光跌0.11%，高通跌0.27%，德州儀器跌0.88%，應用材料跌1.33%，恩智浦跌2.18%，收180.47美元，英特爾跌2.57%。

★焦點股

開拓重工（Caterpillar）跌5.82%，收在183.51美元。該美國重型機具製造商第二季營收年增11%，為142.5億美元，不如市場預期的143.5億美元。經調整後每股盈餘為3.18美元，優於市場預期的3.01美元。該公司表示，營收表現不如預期，主要因中國經濟放緩和暫停俄羅斯業務；而北美市場對重型機具的需求強勁和公司調漲產品價格，使獲利優於預期。

優步（Uber）大漲18.9%，收在29.25美元。該公司第二季持續虧損，但營收年增105%，達到80.7億美元，遠優於分析師預估的73.9億美元。第二季總訂單額年增33%，達到291億美元，創下歷史新高。展望第三季，優步預估總訂單額將介於290億～300億美元，經調整後EBITDA介於4.4億～4.7億美元，超出市場預估的3.916億美元。受此激勵，其同業Lyft大漲16.26%，DoorDash漲5.15%。

Pinterest股價大漲11.61%，收在22.31美元。該圖片分享社群平台上季營收獲利均不如市場預期，本季展望亦疲弱，但用戶數超乎預期，且「行動派投資人」（activist investor）Elliott Management證實已經成為其最大股東。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌0.30%，收86.05美元，換算台股價格為516.23元。

聯電ADR跌1.20%，收6.58美元，換算台股價格為39.47元。

日月光ADR跌0.69%，收5.77美元，換算台股價格為86.54元。

中華電信ADR跌0.22%，收40.24美元，換算台股價格為120.7元。