被打入全額交割股的如興(4414)昨晚公告，公司原委任之會計師事務所德昌聯合會計師事務所，以如興111年7月18日至7月26日發布重大訊息中尚有部分事項未能釐清，擬終止與公司財務報告核閱簽證委任關係。如興強調將持續與會計師事務所溝通並釐清相關疑慮，俾以維持財務報告簽證。

如興目前存在可能下市風險，一、若淨值轉為負數。二、因退票而遭到拒絕往來。三、上市公司簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性查核報告。四、未能找到會計師出具財報查核報告。

此外，如興也公告法人董事JDU OPPORTUNITIES更換代表人，原代表人為孫瑒，新任代表人為國聯創投董事長張水江。新任者生效日為2022年8月1日。

而在大股東設質方面，興牛一在8月1日向京城銀新增2.7萬張的股票設質，累計設質張數達3.3萬張。

至於在前董事長陳仕修方面，台北地院在2日已對陳仕修發布通緝，法官裁定沒收500萬元保證金。