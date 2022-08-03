今天是大聯盟交易截止日，一夕之間各隊出現許多人員異動，國民強打索托(Juan Soto)前往教士最為轟動，此外受到矚目的天使也發動交易，雖然日本「二刀流」大谷翔平仍在陣中，但左外野手馬爾許(Brandon Marsh)、先發投手「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)、終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)都被送往其他隊。

In summary, the Angels traded:



•Noah Syndergaard

•Brandon Marsh

•Raisel Iglesias



and received:



•Logan O’Hoppe (top-100 catching prospect)

•Mickey Moniak

•Jadiel Sanchez (35-40-grade prospect)

•Tucker Davidson

•Jesse Chavez — Brent Maguire (@bmags94) August 2, 2022

最受關注的大谷確定留隊，但戰績不佳的他們仍送出多名球員，外野手馬爾許被換到費城人，得到小聯盟2A球員Logan O'Hoppe，而本季才剛來的辛德加也去費城人，換來年輕外野手Mickey Moniak、 1A球員Jadiel Sanchez，終結者伊格雷西亞斯則前往勇士，換來老將查維茲(Jesse Chavez)、先發左投戴維森(Tucker Davidson)。

馬爾許本季有8轟37打點8盜壘，但打擊率僅.226，雖然近況不差仍遭放棄，辛德加加盟天使後狀況未見好轉，15場先發僅繳出5勝8敗自責分率3.83的成績，80局只有64次三振，被敲出9轟掉了34分自責分，而終結者伊格雷西亞斯雖然有16次救援成功，但戰績僅2勝6敗，自責分率高達4.04，一共挨5轟失掉16分自責分。