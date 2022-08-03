就在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團抵台訪問後，解放軍周二晚隨即在台灣周邊展開聯合軍演，除了動用殲-20隱形戰機外，還試射了分析家說，可能飛越台灣的東風-17等傳統飛彈。

據中方官媒《環球時報》3日報導，專家說，這次軍演規模很可能比1996年台海危機那次還大，不僅是在警告美國和台獨份子，也是在為武統台灣做排練。

裴洛西的座機一降落台灣，解放軍東部戰區便宣布，從周二晚開始，將在台灣周邊展開一連串聯合軍演。

東部戰區新聞發言人施毅周二在聲明中說，從8月2日晚開始，解放軍東部戰區將在台灣北部，西南和東南海空域進行聯合海空演訓，並在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域組織傳統飛彈火力試射。

殲-20參與解放軍最大規模實兵對抗

而這意味解放軍5個方向的演習將包圍台灣，分析家說，北部，西南和東南的海空軍演很可能在磨練戰機和軍艦奪取制空和制海權的能力。

而對台海實彈射擊，很可能以能直接從大陸打擊台灣目標的遠程多管火箭發射器為主。至於對台灣東部的傳統飛彈試射則意味著，要是飛彈從大陸發射，將能飛越台灣。

此外，軍事專家說，這些飛彈也可能從中方海軍航行至台灣東部海域的軍艦上發射。他們指出，演習的目標在於鎖定試圖從台灣東部介入解放軍武統的外部勢力。

施毅強調，這次行動是針對美國近期在台灣問題上消極舉動重大升級所採取的嚴正震懾，是對台獨勢力謀「獨」行徑的嚴重警告。而他發布聲明後幾小時，央視就公開了殲-20戰機參加軍演的影片。它們周二晚從機場起飛，而火箭彈和飛彈發射器也在夜色下出動。