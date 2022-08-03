美國眾議院議長裴洛西昨晚抵台，律師呂秋遠表示，有部分人反對她來台，認為會挑起兩岸敏感神經，但他認為好不容易有人打破惡鄰居設下的魔咒，願意踏進我們家門，應盡力歡迎，並表示從裴洛西來台具有2個意義，一是落實《台灣旅行法》規定，以及往後會有更多其他國家政治人物願意訪問台灣，之後台灣可更直接的與美國政府溝通，讓台灣人有更好的待遇。

呂秋遠昨（2）日於個人臉書粉專指出，裴洛西是美國現任眾議院議長、總統接班第二順位、政治排名第三高，也是史上訪台第二位高層政治人物，裴洛西今年4月曾赴烏克蘭，支持澤倫斯基總統，現在她訪問亞洲，且堅持要來台灣。

呂秋遠說，有些人反對她來台灣，認為她只會製造麻煩而已，更有人說大陸未來會有更多的制裁措施，兩岸還可能開戰，「她能帶給台灣什麼？什麼都沒有，反而增加很多困擾，說到底我們不就是美國與大陸角力的犧牲品而已嗎？」

呂秋遠直言，就當作她只是純粹來住台北的飯店，跟總統聊聊天，如果有人反對裴洛西議長訪問台灣，「那我就要問，有朋友到你家拜訪，結果明天家門口被丟雞蛋、甚至威脅要放火燒你家，你也覺得理所當然？」如果因為如此，有人要我們付出代價，我們應該憎惡的對象，究竟是大陸，還是美國，甚至是台灣政府？

呂秋遠說，若大陸又要軍事演習，那就來吧！認為台灣從1949年、1996年到現在，每次就是威脅恐嚇，但我們都一次一次挺過來了，每一次的經驗，都會讓我們更成長、茁壯，也更推向自由民主的那一邊。

呂秋遠表示，裴洛西來台灣本身就具有意義，因她落實《台灣旅行法》的規定，且從她以後，美國官員就可以堂而皇之的來到台灣，與台灣官員討論雙方合作事宜，不論經濟、科技、貿易、軍事等，台灣都可以更直接的與美國政府溝通，讓台灣人有更好的待遇，往後，也會有更多其他國家的政治人物願意訪問台灣，讓雙邊合作更為緊密，不畏強權、勇敢向前，這就是她來的意義。

呂秋遠說，客人要來，我們就是盡力歡迎、好好款待，然後期待下一次更美好的相遇，別老是想著她來幹嘛、別人不喜歡、他人可能會懲罰我們，好不容易有人打破惡鄰居設下的魔咒，願意踏進我們家門，讓往後更多客人可以來，我們就好好招待這位風塵僕僕的老人家，這樣就好。