美國眾議院議長裴洛西造訪台灣，傳出今(3)日行程有會見總統蔡英文和走訪立法院，根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，裴洛西還會密訪台積電，並跟台積電董事長劉德音見面，知情人士透露，兩人將談論美國最近通過的晶片法案(Chips and Science Act)的實施，而這也凸顯晶片對美國經濟國安的重要性。針對外媒消息，台積電則沒有回應。

報導指出，裴洛西會與劉德音討論規模約520億美元的晶片法案，知情人士表示，此次會議原定於台灣時間周三舉行，正值台積電在亞利桑那州興建一座晶圓廠，並考慮擴大該項目以在同一地點增加更多工廠。

報導提到，全球晶片供應短缺已將近兩年，促使各國競相興建晶圓廠，而台積電是全球最大的晶片製造商，也是美國和其他西方國家的重要供應商。根據半導體工業協會的數據，全球90%的高階晶片都是由台積電生產。

知情人士透露，美國在軍事設備中使用台積電製造的晶片，包括F-35戰鬥機、標槍導彈，以及美國國家實驗室的超級計算機，包括蘋果在內的主要消費電子公司也依賴台積電製造的各種半導體晶片。