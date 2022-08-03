年底的九合一選舉，台北市長選情三腳督，各候選人近日紛紛對城市提出未來規劃，其中內湖交通問題成為攻防重點之一，民進黨台北市長參選人陳時中日前喊話將用8年蓋捷運來解決問題，引起各界討論；在地議員游淑慧則傻眼說這顯然是芭樂票，「陳時中除了來內湖喝紅酒吃羊排之外，他還來過幾次？」

游淑慧昨（2）日在臉書表示，連3+11都沒有會議記錄的陳時中，參選以來每天瞎逛、瞎扯、油腔滑調，更誇口說要用8年完成捷運路線，但連捷運局長都認為很難，台北市民會相信誰呢？

「一條捷運光從中央核定到施工完成都超過10年！」游淑慧指出，想要在10年內完成一條捷運本就相當困難，且近日營建業又缺工又缺料，想要在8年內就完成，很明顯是芭樂票。

游淑慧酸，陳時中的雙箭搭檔林佳龍號稱交通專業，要不要教一教牙醫陳時中？「參選台北市長之前，陳時中除了來內湖喝紅酒吃羊排之外，他還來過幾次？」