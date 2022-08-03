據北韓朝中社報導，北韓外務省發言人3日就最近美國眾議院議長訪台一事表示，「我們譴責和反對外部勢力在台灣問題上的干涉行為，並對中國政府堅決捍衛國家主權和領土完整的正義立場表示完全支持。美國阻礙中國實現發展壯大、完成統一事業的企圖必遭堅決挫敗」。

以下為北韓外務省發言人回答全文：

中國已多次表明堅決反對美國眾議院議長訪台的立場，必須對此採取堅決有力措施，並主張由此造成的一切後果完全由美國負責。

當前情況表明，美國無恥的內政干涉行為和蓄意的政治軍事挑釁是破壞地區和平與安全的禍根。

台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題是屬於中國內政的問題。

針對外部勢力公然干涉本國內政、破壞領土完整的行為，採取有力措施予以堅決應對和反制是主權國家的應有權利。

我們譴責和反對外部勢力在台灣問題上的干涉行為，並對中國政府堅決捍衛國家主權和領土完整的正義立場表示完全支持。

美國阻礙中國實現發展壯大、完成統一事業的企圖必遭堅決挫敗。