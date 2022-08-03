市長黃偉哲期許相關工程務必如期如質完成。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

涵蓋台南市安南區及安定區的六塊寮排水集水區，因排水路渠道束縮、護岸高度不足及橋梁通水斷面不足等問題，每逢颱風豪雨期間常造成溢堤淹水問題，台南市政府積極向中央反映，終獲中央同意補助17.35億元經費治理，相關的改善工程，皆如火如荼進行中。

為改善六塊寮排水集水區內的積淹水問題，從2013年起，南市府水利局與經濟部水利署已先針對人口稠密的下游地區進行整治，共辦理5項改善工程，包括護岸加高、排水路拓寬及聚落抽水站工程等，投入經費達2.97億元，涵蓋保護人口數約1.5萬人。

近年水利局仍持續向中央爭取經費共17.35億元，投入排水路改善及瓶頸段橋梁拓寬工程，於安南區及安定區辦理共計6標改善工程，目前已有3標工程發包動工，2標工程設計完成將辦工程發包，1標工程則在辦理細部設計工作，預計今年10月前辦理發包。

市長黃偉哲表示，2018年0823水患，讓他印象非常深刻，整個安定、安定中排，以及六塊寮的淹水情況相當嚴重，當時固然是治水已經有一定程度的成果，但是民眾的要求是「好還要更好」，且除了安定的淹水，包括隔鄰安南的淹水問題，南市府都一直努力爭取經費整治，希望工程務必如期如質完成。