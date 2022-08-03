美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今早8點50分拜會立法院，將與立法院副院長蔡其昌及四黨團總召進行閉門會議，立法院院長游錫堃則因為快篩仍呈現陽性無法出席，新黨今早也到立院持續抗議，反對裴洛西來台，

新黨主席吳成典說，裴洛西來台一點道理都沒有，平常都說來者是客，但這次來的是禍!是來禍害台灣的。他說，台灣人有沒有智慧，現在是一個參考點，他直批，裴洛西帶來禍害給台灣，到底還要歡迎甚麼。

吳成典說，我們每年跟中國大陸貿易有1716億多美金的貿易順差，現在裴洛西一來，中國大陸就先阻擋台灣百多項食品了，再過幾個禮拜，紡織業、電子業等都會受害，裴洛西會賠我們嗎？

吳成典指出，今天過後，中美關係將會轉變，台美、兩岸政策也都將面臨地震式的改變，走向兵兇戰危的時刻。台灣本來可以是好好的環境，為甚麼會變成今天這樣？他說看看烏克蘭，他們也不想打仗，但現在房子倒的倒、人傷的傷。

吳成典說，裴洛西用盡千軍萬馬來到台灣，我們要付出的代價值得嗎？他最後也說，台灣人要把心聲表達出來，表示我們智慧，表示台灣人還沒有麻痺。

裴洛西今日先拜會立法院，10時30分赴總統府拜會蔡英文總統，12時接受蔡英文總統在台北賓館的午宴，14時前往景美人權文化園區，預計17時搭機離台。