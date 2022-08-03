美國眾議院議長裴洛西昨天（2日）晚上10時44分抵達台灣，大陸官媒《新華社》釋出解放軍4日起將「環繞台灣」實彈演習3天的訊息，然而PTT網友們看到演習時間，竟然是裴洛西3日離台後，忍不住笑「人走了才來嗆聲」。

裴洛西昨天晚上10時44分抵台後，《新華社》隨即在晚上11時發出公告，解放軍將於4日12時至7日12時在台灣周圍海、空域展開實彈演習，地點為苗栗西北部外海、基隆市北部及東北部海域、高雄市西南部海域、屏東縣南部海域以及花蓮東部太平洋海域等。

大陸國防部2日授權新華社公告台灣四周實彈演習圖示。（新華社）

演習消息一出引起民眾熱議，擔心兩岸擦槍走火，不過消息轉貼至PTT後，許多網友們卻笑翻，紛紛表示「笑死，人走了才來嗆聲」、「又又又繞台，不然還有哪招」、「要就今天演習」、「不敢跟美國打找台灣出氣」。但也有人指出，「這威脅其實很嚴重，接下來就是如何反制問題」、「基隆和高雄會不會太近」、「這個演習區域意義重大，弄不好以後變成常態」。

裴洛西率團訪問亞洲各國，昨晚突襲式訪台，飛抵松山機場，台海上空美、中、台軍機纏繞、戰雲密布，今天裴洛西展開訪台行程，規劃拜訪立法院、總統蔡英文及景美人權園區等，預計3日下午5點搭機離台。