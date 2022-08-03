龜殼生態公園將原先優養化的淤塞水池疏導，注入活水，打造成生意盎然的生態池。（台中市政府提供）

台中市大安區農會慶祝創會100周年，規畫一系列百周年活動及商品規畫，繼推出百周年金磚米撲滿揭開序幕後，亦舉辦「發現大安之美」攝影比賽，讓飛天豬為「大安之美」找尋攝影達人，為台中大安截取情深的瞬間拍下從天而降的喜悅；大安區農會總幹事蔡建宗說，期盼透過攝影鏡頭，提升大眾對大安環境及土地的認識，呈現大安區之美。

蔡建宗表示，大安農會成立於1922年，今年透過百周年活動，舉辦「發現大安之美」攝影徵選比賽活動，由大安區大安國民中學協辦，參賽對象：只要對攝影有興趣且具有中華民國國籍皆可參加報名，畫素須為1000萬畫素以上，解析度300dpi以上，沖洗8x12吋或8x10吋，不留白邊等相關要點。

農會指出，攝影徵選比賽作品限定區域為大安區，收件日期即日起至今年10月18日止(郵戳為憑)，得獎作品將配合百周年活動公開展覽，金牌獎1名：獎金1萬8000元、獎狀乙幀、金磚米座乙座;銀牌獎2名：獎金8000元、獎狀乙幀、金磚米座乙座；銅牌獎3名：獎金3000元、獎狀乙幀、金磚米座乙座；優選6名：獎金1200元、獎狀乙幀、金磚米禮盒乙盒等，歡迎民眾踴躍投稿。

蔡建宗強調，安農核心價值為「安心呷˙農為您，共好和公益」，期盼藉由「發現大安之美」攝影徵選活動，讓飛天豬為各攝影達人傳達台中「大安之美」，也鼓勵大安鄉親及旅行遊玩的民眾，皆能透過攝影鏡頭、繪畫彩筆，將大安區景色風光、農業、古蹟建築、民俗活動、藝匠傳奇等在地風情，傳達愛鄉護土的美學。