文／陳盈蓉

近期許多仲介公司打著高薪的工作機會，誘騙國人至柬埔寨、緬甸等東南亞國家工作，等受害者一下飛機就被軟禁、毆打，女性甚至還會被性侵，統計到今年七月底，刑事局和外交部就已接獲至少有137起陳情案件，網路聲量也在近一個月內飆破萬筆。

柬埔寨詐騙網路聲量高峰集中七月底

透過透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「柬埔寨詐騙」（時間：2022/07/03 - 2022/08/01 ）近一個月網路聲量，共有13,868筆，高峰主要集中在七月底，是因為7月23日《鏡週刊》開始系列報導柬埔寨詐騙新聞，引發國人關注，接著位於《DailyView網路溫度計》YouTuber排名第71名「好棒Bump」拍攝他去柬埔寨詐騙園區救人影片，經媒體與網友們的轉載後，此議題討論度聲量再度飆升。

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104人力銀行緊急採取三大措施 避免求職者上當

進一步再從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統查看「柬埔寨詐騙」（時間：2022/07/03 - 2022/08/01 ）近一個月熱門關鍵字，其中「詐騙」、「求職」、「打工」、「高薪」等一詞皆上榜，《DailyView網路溫度計》也報導過「柬埔寨公司超狂徵才文案」一文，對此，104人力銀行針對柬埔寨工作詐騙案，已採3大措施來避免求職者上當。

做法如下：

1. 已於 8/1 將社群指名的海外公司（Noble Zenith International, Inc）強制下架。

2. 即刻盤查相關職缺，標準依據：一律不接受海外高風險地區(柬埔寨、阿拉伯聯合大公國等)的企業來台刊登職缺；僅接受上市櫃等知名企業及其海外關係企業或能出具投審函等證明者，方能在上述地區刊登職缺。

3. 因全站職缺數超過 43 萬筆，需時盤點，若民眾發現可疑職缺，請直接在職缺頁檢舉。

另外，如果工作地區在高風險地區(柬埔寨、阿拉伯聯合大公國等)，104人力銀行也會在職缺頁上標示紅色警語「我國駐外單位陸續接獲國人陳情，赴東南亞國家工作，落入詐騙集團陷阱。請您於應徵或面試時提高警覺，詳加確認工作內容（特別是載有不合理高薪或快速致富等優渥工作條件資訊者），以維護自身安全、並避免觸法」。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月03日至2022年08月01日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『柬埔寨詐騙』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。