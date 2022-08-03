文／陳盈蓉

海外疫情趨緩，不少國家像是日本、韓國、泰國、越南等都陸續開放遊客入境，且台灣從6月中開始放寬入境隔離限制，採3+4方式，讓民眾也開始規劃出遊計畫，不過根據《CTWANT》的報導，產壽險將停賣旅遊平安保險的「海外突發疾病」醫療保障，令旅遊業者相當傻眼。

海外突發疾病醫療保障不再有？

旅遊平安險又稱旅行保險、旅遊不便險、旅遊醫療險，用於國內外旅遊時，支付醫療費用、旅行取消、行李遺失、飛行事故和其他旅遊損失的保險，給民眾投保使用。

由於泰國、越南、日本雖然有開放遊客入境，但均要求入境遊客須持有「涵蓋新冠肺炎相關醫療費用」旅行保險，不料國泰產險、國泰人壽卻也宣布暫停旅平險附加的「海外突發疾病」醫療險，隨後富邦、中國、台灣、新光、南山等人壽與中信、新東京海上、和泰、台灣產險等也跟進。

對此，旅行業品質保障協會理事長許禓哲表示，保險業這樣突然「停賣海外突發疾病保障」，到時候旅客萬一確診滯留海外，是否負擔醫療食宿等費用，這些風險令旅行社很擔憂。

旅責險也要暫停販售 旅遊業者拿保險公司沒轍

據報導指出，這次保險公司不僅停掉旅平險的海外突發疾病保障，也要暫停與旅行社的「旅責險」，即使後續有和產險業協調，同意繼續旅責險，但言明排除理賠與新冠肺炎確診相關的費用。

「旅責險」只有旅行業者能投保，是交通部觀光局規定旅行社在辦理或接待旅行團時，必須為旅客投保的保險，屬於責任保險的一種，也就是保險公司是針對「旅行社的賠償責任」進行理賠。

保險公司突然縮減保險內容，旅行業公會全國聯合會秘書長楊靜儀也補充表示：依合約內容，若是幫旅客投保後遭保險公司取消，依約才能要求賠償，但未載明這種情況的解約賠償規定，也就是說，我們拿保險公司沒轍。

安達產險率先重新上架個人旅平險

透過透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「旅平險」（時間：2022/07/26 - 2022/08/01）近一週網路聲量，共有804筆，是從8月1日CTWANT報導曝光後，迅速引起熱議，討論度大幅上升。

網友也紛紛在新聞下方留言表示：「看到了保險業的嘴臉了吧」、「保險業之前根本穩賺不賠，晴天打傘，雨天收傘」、「簡單來說就是保險公司要穩贏」、「保險業評估賠錢不賣不是很合理嗎，，又不是慈善事業」、「這是在告訴旅行業別想把保險公司當凱子削」、「要不然你們旅宿業自己開一家保險公司吧，自立自強啊」。

隨著停賣旅平險話題越演越烈，產險、壽險業者目前正在重新調整保單設計中，預計最快8月上旬重新上架。其中安達產險於昨（1）日率先重新上架個人旅行平安保險，即日起開放承保海外旅平險，預計8月底可上架。

Image source/ 網路溫度計

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月26日至2022年08月01日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『旅平險』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。