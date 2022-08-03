文／蔡瓅萱

韓劇《今日的網漫》近期熱播中，改編自日本漫畫《重版出來》的熱血劇情，再加上由金世正、南潤壽兩人飾演的菜鳥網編輯，讓這部劇在開播前就話題滿滿，近日播出的第1、2集後更是引發許多討論。

image source:《DailyView網路溫度計》韓劇網路口碑排行榜（2022/05/04~2022/08/01）

「人形維他命」金世正飾演菜鳥編輯 治癒笑容帶來滿滿正能量

《今日的網漫》講述從小被當成柔道選手的主角，在一次意外受傷後不得已放棄了運動生涯，因緣際會下成為網路漫畫編輯的故事。主角「溫心」由金世正飾演，《社內相親》中表現令人驚豔的她，在這次的新作中一樣帶給人滿滿的療癒。

劇中金世正飾演毫無經驗的菜鳥網漫編輯，在全然陌生的工作中她不停探索，時而迷失自我，但也總能在一次次的迷惘中重新找回熱情。故事裡除了逗趣的劇情外，更有許多觸動人心的橋段，是一部溫暖的職場劇，其中金世正更是完美展現了自己陽光的性格，帶給觀眾滿滿的正能量。許多人都覺得溫心的人設完全就是金世正本人，在劇中暖心治癒的笑容人也讓她被粉絲封為「人形維他命」。

《看臉時代》、《女神降臨》作者客串演出 超高顏值引發話題

在30日播出的第2集中，菜鳥網漫編輯溫心（金世正 飾）和同為新人的搭檔具俊英（南潤壽 飾）兩人面臨了編輯生涯上的首次難題，必須努力將難搞的漫畫家們安撫得服服貼貼。有趣的是，劇中出現的「漫畫家」們，請到了真實世界的漫畫作者，由人氣網漫《看臉時代》的朴泰俊及《女神降臨》的Meow（喵嗚）客串出演。

朴泰俊有多部知名的人氣網漫作品，除了《看臉時代》外，還有《冏途人生》，以及參與故事編寫的《人生存亡》等等，每一部都大受好評。Meow的《女神降臨》則是從Webtoon連載開始就一直保持超高人氣，2020年改編成電視劇後更是人氣爆棚。除了漫畫作品超級精采外，兩位漫畫家的超高顏值也相當吸睛，常被人說漫畫中的角色「根本是在畫自己」。這次出現在《今日的網漫》中客串演出，讓許多粉絲都相當驚喜，也造成許多話題。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在《今日的網漫》近一週的探索概念中，出現了「金世正」、「社內相親」、「God世正」、「人形維他命」等許多與金世正相關的主題，此外，也出現了「女神降臨」，顯示出在開播的2集中，金世正是吸睛的一大亮點，漫畫家的客串也引起許多討論。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月26日至2022年08月01日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『今日的網漫』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。