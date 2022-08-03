看《子彈列車》前先複習

改編自伊坂幸太郎小說《瓢蟲》的動作片《子彈列車》將在八月初上映，電影請到睽違3年再度出馬主演的布萊德彼特挑大樑，飾演被衰神附身的殺手，帶來暑假期間不容錯過的動作爽片。縱橫好萊塢多年、身兼演員與製片的布萊德彼特，自認幕前工作已經接近最後階段，回首早期出演過的電影，有不少為人津津樂道的作品，如樹立美型吸血鬼典範的《夜訪吸血鬼》、賺人熱淚的《第六感生死緣》和讓小布成功轉型性格動作男星的《火線追緝令》都是經典，而2001年成立製作公司Plan B之後，小布的事業重心也逐漸往製片人靠近，曾製作過《自由之心》、《月光下的藍色男孩》等奪獎佳作，同時也在演員路上持續活躍，今天，就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，複習近20年來布萊德彼特主演的十大人氣電影吧！

No.10 怒火特攻隊

由布萊德彼特、西亞李畢福、羅根勒曼等人主演的《怒火特攻隊》，描述二戰期間，歐陸戰場上一支M4坦克車隊在德國前線的奮戰，布萊德彼特所飾演的唐恩·柯利爾上士，綽號「戰爸」，擔任「怒火號」（Fury，也是英文片名）戰車車長，帶領著組員四人和補充兵諾曼·艾利森，為了截斷敵人進擊在槍林彈雨中誓死抵抗，壯烈表現讓本片叫好又叫座，也有人震撼道：「五十幾歲的肌肉還練那麼漂亮」、「虎式戰車那場戲真的很慘烈。」

No.9 戰爭機器

《戰爭機器》一片的劇本靈感來自近代史，以黑色幽默的喜劇手法，諷刺美國發動的阿富汗戰爭，布萊德彼特在片中飾演性格狂妄的葛倫·麥馬洪上將，不同於多數戰爭類型片，這位四星上將並非英雄，自負地認為可以結束戰爭、為阿富汗人民伸張正義的上將，最終卻發現自己始終困陷在戰爭思維與政治策略的兩難中，最終落得狼狽下場，有人評論：「當年剛看這部覺得笑點很尷尬」、「但幾年後重看又覺得這就是影片想呈現的、不上不下的戰爭荒謬。」

No.8 惡棍特工

同樣以二戰為背景，《惡棍特工》的導演昆汀塔倫提諾為觀眾帶來的是一部架空的、充滿殘暴美學的復仇劇，布萊德彼特飾演的艾杜·瑞恩中尉率領著冠上「惡棍」之名的特務小隊，小隊隊員的任務指標很單純，就是要「蒐集百張納粹頭皮」，片中採用了大量誇張的暴力鏡頭，並結合諜報元素上演了電影後半段的盛大刺殺橋段，許多觀眾認為：「劇情很有張力」、「對白很好笑」、「喜歡布萊德彼特在裡面的美國南方口音，很可愛。」

No.7 班傑明的奇幻旅程

《班傑明的奇幻旅程》故事採取倒敘法講述，布萊德彼特飾演的主角班傑明·巴頓從出生起，身體年齡就與常人不同，像是80歲的老頭子，隨著實際年齡增長，外觀越活越年輕，反方向的成長歷程讓主角經歷兒時被遺棄、在養老院度過童年等際遇，也和一路上相知相識的女主角在感情上數度擦身，情節細膩打動不少網友：「主角的一生就像是從外觀上體現了『反璞歸真』這句話」、「男女主都年輕力壯的那一刻很脆弱也很美。」

No.6 末日之戰

說到布萊德彼特的高票房作品，一定有這部《末日之戰》，這部超賣座的殭屍電影，雖然題材上不算特別新穎，約略也是殭屍災難、病毒和疫苗的組合，但緊湊的劇情節奏和到位的角色刻劃還是為本片搏得好評，布萊德彼特飾演的聯合國安理會調查員「傑瑞藍恩」最初並非帶著拯救全人類的大義行動，而是顧及家人安危、迫於無奈這點被許多觀眾讚揚：「很符合真實人性」，另外「大批淹沒的活屍海看起來又噁又爽。」

No.5 星際救援

作為布萊德彼特少數以星際旅途為背景的電影，《星際救援》並非單純的一樁太空遇難記，電影描寫近未來人類在太空科技上有所進展，得以殖民月球、火星時，主角羅伊·麥布萊德的科學家父親前往海王星進行外星生命搜索，卻意外失蹤，布萊德彼特飾演的主角多年後決定憑線索前往救援的故事，只不過更深層的任務目的也在過程中逐漸被揭露，許多觀眾看完後表示：「覺得重點其實擺在親子間的關係、人性上」、「滿喜歡裡面小布獨白的方式。」

No.4 魔球

《魔球》根據同名紀實著作改編，描寫由布萊德彼特飾演的、身為前美國大聯盟棒球選手的比利·比恩，透過數據科學，帶領奧克蘭運動家隊在經費有限的情況下奪下連勝的故事，在片中為了組建起應用「棒球統計學」的理想隊伍，主角必須努力突破來自球團教練、球探等內部質疑，並打破棒球界的迷信取得成功，勇於奮鬥的過程讓影迷感動：「忠於理想的身影非常耀眼！」、「對的事就該勇敢去做」鼓舞了不少人。

No.3 史密斯任務

身為好萊塢的多情種子，布萊德彼特「假戲真做」、「演一部愛一部」的習性是有名的，當中最為人熟知的，莫過於近年使其身陷離婚官司的導火線—《史密斯任務》，這部動作喜劇讓當時已為人夫的布萊德彼特和女主角安潔莉娜裘莉擦出愛火，使戲外感情線比電影更有話題，劇情本身講述身為職業殺手的史密斯夫妻兩人，各自隱瞞身分生活多年後，終於因任務發現真相的故事，有人重看之後說：「相愛相殺超好笑」、「間諜家家酒的靈感該不會從這來的吧。」

No.2 從前，有個好萊塢

光是看見《從前，有個好萊塢》的卡司—布萊德彼特、李奧納多狄卡皮歐、瑪格·羅比和導演昆汀·塔倫提諾的大名，就知道這部片非看不可，身為主角的兩大男神在劇中分別飾演過氣的西部劇演員瑞克·達爾頓和替身克里夫·布茲，這兩個虛構角色被放進60年代的好萊塢時空背景中，那個有西部電影、嬉皮文化和李小龍的時代裡，並為當時轟動影壇的女星謀殺案譜出不一樣的結局，有人看完說：「即使不熟悉歷史，也看得很盡興」、「中間一度想起《華爾街之狼》。」

No.1 子彈列車

未演先轟動的《子彈列車》改編自伊坂幸太郎小說的「殺手」系列三部曲之一《瓢蟲》（另外兩部分別是《蚱蜢》和《螳螂》），小說出版不久早已有許多讀者敲碗：「快改編電影！」故事背景設定在急速行駛的新幹線上，多組來自各國的殺手—水果二人組、白死神、王子、雀蜂等人，將以空間極度有限的車廂為舞台，和布萊德彼特飾演的瓢蟲來場爭奪手提箱的大亂鬥，從充滿繽紛感的預告片中可以一窺本片幽默、富娛樂性的敘事基調，以及刺激的武打場面，令不少觀眾按捺不住興奮：「好想快點跳進伊坂宇宙啊！」

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

Image source/ 網路溫度計

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年07月31日至2022年07月30日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『布萊德彼特電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。