你都習慣怎麼繳電費？

近年來，台電為了讓民眾繳電費更輕鬆省時，積極開發多元的繳費管道，除了與便利商店合作開放代收、補單，民眾也可透過銀行及信用卡固定扣繳、銀行代收、行動支付及台灣電力APP線上刷卡等方式繳電費。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查近兩年來，網路討論度最高的繳電費方式，一起來看各自有哪些優點！

1、網銀APP繳費

現在許多銀行的網路APP都設有繳費服務，民眾不需臨櫃等待，就能完成繳費交易；或是用手機打開網銀APP，掃描電費帳單條碼也能立即線上繳款。網友們也分享「我自己用國泰網銀APP很久了， 線上繳水電費、電話費很方便」、「常忘記繳費期限，我是用中國信託網路銀行繳電費，可以上網申請電子化寄去信箱，另一種提醒～」。

2、使用台灣電力APP

台電推行數位轉型與拓展數位應用，推出「台灣電力」、「電力即點」兩款APP。台灣電力APP只要綁定電號，提供多元支付電費方式，並享有各類推播通知，還能辦理台電各項業務，不用再跑到銀行、超商、營業處，讓生活更便利。

而電力即點APP則是讓民眾可以累積點數兌換禮物。於近期(111年度)只要完成APP裡的任務，就可以參加抽獎活動，獎項價值超過千萬元，包含iPhone 13、自動研磨咖啡機、氣泡水機等，詳情請上活動官網查詢。

3、使用行動支付

台電與「街口」、「一卡通MONEY」、「歐付寶」、「Pi拍錢包」、「橘子支付」、「ezPay簡單付」、「嗶嗶繳」、「大咖繳費網」、「eBill全繳網」等9家行動支付APP及「台灣Pay」合作，開辦行動支付繳電費服務，下載行動支付工具並登入查詢電費，可即時查詢、即時繳付電費，繳費成功後即時銷帳。

網友也分享使用各家行動支付的心得，「大前天在街口APP繳電費時有入發票到綁定載具，讚」、「我用橘子支付繳電費沒回饋」。

4、設定信用卡代繳

民眾可以到自己常用的銀行申請信用卡代扣繳服務，繳費時間一到，就會自動從信用卡扣款，就不需要特別記得繳費時限，也不用擔心忘記。網友們也分享「如果有設定信用卡代繳的話，可能沒辦法用行動支付來繳」、「善用信用卡代扣繳公用事業費，如中華電信費用、自來水費、電費、瓦斯費等等費用，除了可集合全部帳單到信用卡帳單，方便記帳外，還可以A一些好康」。

5、到超商補單繳費

台電今（2022）年，已全部完成與四大超商（7-ELEVEn、全家、萊爾富、OK超商）皆可上線提供補單繳電費服務，民眾可透過超商的多媒體事務機，列印繳費單到結帳櫃檯繳費，若遺失帳單或超過代收繳費期限，不用專門跑台電了。

6、綁定存款帳戶代繳

與信用卡代繳方式類似，民眾可以到自己常用的銀行、郵局申請電費代扣繳服務，不一樣的是，這是從存款帳戶自動扣款，好處是民眾一樣不需要時刻提醒自己繳費時間，就能自動代繳。另外，有些銀行也會提供代扣繳、享優惠活動。

7、持帳單或繳費條碼到超商繳

在台灣，每走幾步路就能看到一家便利商店，因此民眾拿著電費帳單或使用台灣電力APP產製繳費條碼到超商繳費是相當方便的選擇，各大超商也會不定期祭出到超商繳費就能獲得優惠或抽好禮等活動，吸引消費者上門繳費的同時，同時刺激消費提升業績，網友們也分享討論「我繳費都在全家繳…一次都沒中（獎）過…」、「租屋每個月都是拿帳單自己到超商繳費」。

8、持帳單到郵局/銀行繳

收到電費帳單也有不少民眾習慣走到鄰近的郵局或各大銀行窗口直接繳費，既可以省去轉帳手續費，順帶辦理其他業務。也有網友發問，「（電費帳單）已經逾期了，還可以用郵局繳嗎？還是只能到台電公司繳？」事實上，現在電費超過繳費期限但還沒超過代收截止日，已經可以在超商及網銀補繳，在拆電表前也可於台灣電力APP補繳，民眾再也不用親自跑一趟到台電營業據點，相當便利。

9、持帳單到台電各服務單位繳

現在隨著電費繳納方式愈來愈多元，以往親自到台電臨櫃繳費的人越來越少，大多是發現電費帳單逾期，無法在代收單位繳費時才會親自走一趟。網友們也分享討論「電費帳單都超過便利商店代收期限了說…平常也沒有多餘的時間親自跑一趟台電臨櫃繳費」。不過若是對帳單有任何疑慮，也可多加利用臨櫃查詢。

10、至ATM機台轉帳

因為銀行APP、行動支付普及，使得民眾透過ATM繳納電費的機會及討論度最低，不過現今各大超商皆有設置ATM機台，民眾若想以ATM繳費也是十分便利。網友說，「用郵局網路ATM繳交台電電費，不收手續費」。不過也要特別當心近年詐騙猖獗，有人假冒台電單位致電，要求民眾用ATM轉帳繳電費，千萬別上當！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

Image source/ 網絡溫度計

（台灣電力公司廣告）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年07月15日至2022年07月14日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『繳電費』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。