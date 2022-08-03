「司法審判應避免瓜田李下，才能避免司法形象遭受傷害。」中華人權協會理事長高思博接受本刊採訪時，語重心長地說。高思博表示，中華人權協會今年7月19日收到鍾姓公司負責人的委任律師投訴，其中一項重要投訴內容就是法官迴避問題，協會內部研究案情後發現，本案一審陪席法官雖然沒參與實體判決，但是案子上訴二審後，卻擔任同一案件的受命法官，在法理上並不合理。

本案被告鍾姓公司負責人，因為違反《證券交易法》案，遭台北地方法院判刑18年，不料二審受命法官是一審的陪席法官，且在一審時，曾參與14次的審理庭訊並訊問相關證人，已形成對鍾男的不利心證，一審時，還以「犯罪嫌疑重大」的理由裁定鍾男以5000萬元交保。中華人權協會認為，二審能否確保鍾男獲致公平的審級救濟機會，不無疑問。

中華人權協會已成立43年，經常召開記者會公布人權報告。（圖／報系資料照）

高思博指出，除了本案外，另外一種類型就像蘇建和案，法官曾參與過一個審級的審判，只要能跳過一個審級，又可以再接這個案子，變成來來回回都是那幾個法官接同一案件。因為這些法官接觸過相關卷證資料，「已經先入為主了」，如說他們心證還像白紙一樣、完全沒有形成任何既定印象是不可能的，社會上一般人也不會接受。

高思博是美國喬治華盛頓大學法學博士，專研英美法的他、同時具有律師和法學教授身分。高思博指出，以英美法來說，認為法官在不同審級審同一案件，對被告會有既定印象，「這是人性」，如要法官推翻既定思路，則是不合理的要求。再以鄰近台灣的日本為例，就採取「起訴狀一本主義」，相關卷證不併送給法院，希望不讓法官有先入為主觀念。

高思博認為，司法院對法官迴避問題採取較為狹隘的見解，以往常以法官人數不足，作為許多案件法官不需迴避的理由，可是本案發生在台北，法官人數不成問題，因此不能再以此做為藉口，而且所謂法官人數不足，這是30年前的事，現在再這樣說就沒有道理，而且就算法官人力不足，司法院應該和相關機關討論怎麼補足人力，不該做為法官無法迴避的理由。

曾經擔任立委和行政院政務委員的高思博表示，以前他在立法院的時候，如要增加新的工作給法官，司法院就會擔心增加法官負擔，而司法院很多時候推出新法案、新制度，考量的也是怕會增加法官負擔。司法院「非常害怕帶給法官負擔後，回去會被罵」，「但這哪裡是個道理？」高思博苦笑搖頭說，對社會來講，所謂「擔心增加法官負擔」，不是一個理由，不能為了避免加重法官負擔就「先推再講」。他舉例以往被告羈押和監聽票，都不是法官負責，現在已修法歸由法官處理才是對的。

中華人權協會日前為本案發布新聞稿指出，刑事訴訟的迴避制度在維持審判的公平性，保障人民訴訟權及司法人權，並要求法官能夠維持獨立、超然的態度，基於裁判者的客觀角色公正裁判，因此，法官不得對案件或被告存有偏見與預斷，才能落實「無罪推定」的公平審判要求，因此，若法官有任何心證污染而可能對被告作出不利裁判，應該迴避該案審理。

民主法治國家為保障被告的司法人權，均嚴格要求法官必須迴避其後的審判程序，本案繫屬的高等法院的法官人數並無不足，為充分保障陳情人的審級救濟機會，以及預防法官可能的不公平預斷，應該迴避本案。

人權協會強調，台灣司法改革的路走得很辛苦，迄今仍有非常多民眾對司法公信力存疑，有一些原本可以做得更好、更可以彰顯司法程序正義的細節，因為法院的輕忽，以及缺乏捍衛程序正義的決心，導致民眾對於司法與法官的質疑與不信賴，希望司法院以最嚴格的標準檢視本案的迴避爭端，並儘速修補可能的疏失，切莫因小失大，再次讓苦心經營的司法形象受到重創。