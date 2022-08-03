中國大陸今天宣布暫停我國柑橘類、白帶魚及竹筴魚進口，其中生鮮或冷藏白帶魚外銷大陸比率更達100％，對此，有農委會官員表示，仍在瞭解中，會統一對外說明。

據統計，我國去年生鮮的「其他柑橘類」共外銷2886公噸，其中外銷至中國大陸達2483公噸、外銷比率達8成6；「白帶魚，生鮮或冷藏」去年外銷9146公噸、全部都外銷至大陸、外銷比率達100％；「冷凍竹筴魚」去年外銷4226公噸，其中中國大陸占2161公噸、外銷比率達5成。