已退休的台北市警局松山警分局偵查隊蔡姓小隊長，2009年到2016年間投資非法吸金集團，取得本金利息獲利約7000萬多元，懲戒法院考量蔡男在刑案偵審中坦承犯行，並取得被害人原諒，判決撤職並停止任用2年。可上訴。

2014年退休的蔡男，2009年擔任警職時與不法吸金業者，共同非法吸收資金經營銀行業務牟取不法利益之犯意，蔡在2009年到2016年借款3100多萬元給徐姓業者，從中獲得特殊超額利息、獲利7000萬多元。

蔡男還介紹其他員警與吸金集團業者認識，讓多名員警也將錢投資業者，共同獲得超額利息。新北地檢署2016年偵結將蔡男等人起訴，監察院也將蔡男移送懲戒。

懲戒法院審酌蔡男行為時擔任偵查隊小隊長之警務人員，卻未能謹言慎行，竟危害金融市場秩序之安定與被害人權益，影響公眾對公務員能否謹慎任事產生高度疑慮，復嚴重損害機關及政府信譽，考量蔡男坦承犯行，判決撤職並停止任用2年。