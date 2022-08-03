金馬影后馬思純2021年被拍到熱戀渣男樂團男「盤尼西林」主唱張哲軒，更爆出懷孕飛到英國待產，還多次被捕捉到身材圓一圈的身影，不過如今更新微博曬出正面照，不僅身形瘦了一圈，連孕肚都整個消失，讓網友驚呼連連。

馬思純數個月前被網友目擊與張哲軒在街頭散步，當時儘管穿著黑衣試圖修飾身形，仍可以看出豐腴身材，還被指出似乎有意遮擋肚子，因此傳出懷孕在英國待產，不過日前曬出自拍美照，只見膚質依舊吹彈可破，臉型依舊是瓜子臉，但被網友指出刻意避開身體，連手指也變得相當有肉，推測她的產期應該進入倒數階段。

馬思純和張哲軒現身北京機場。(叫我姨太好了 微博)

近來大陸八卦媒體曬出馬思純和張哲軒現身北京機場的影片，只見她綁著丸子頭，一身黑色系裝扮從VIP通道出關，一見到家人隨即獻上熱情擁抱，接著助理接過馬思純包包後，還不忘幫她按摩肩膀，隨後助理及張哲軒將行李分批放到後車廂後，一行人才驅車返家。

馬思純曬出健身房運動的照片，看不出有懷孕的跡象。(馬思純微博)

不過馬思純日前在微博曬出健身房運動的照片，只見她做出趴地挺腰的動作入鏡，不僅身形消瘦，就連四肢也相當纖細，接著曬出細肩帶背心自拍照，露出胸前大片雪白肌膚，並寫道：「練著練著……我越來越來勁了」，完全看不出有懷孕跡象，也讓網友留言追問：「孩子呢」，甚至推測她已經生產完，不過對於網友的留言，她完全沒做出任何回應。