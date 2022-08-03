針對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣的行程，美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）多次表示裴洛西有權利訪台。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間率團抵達台灣，美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）隨後表示，美國不支持台灣獨立，但如果裴洛西想訪問台灣，華府絕對支持她訪問台灣的權利。

Watch: National Security Council coordinator for strategic communications John Kirby tells CNN's @KateBolduan there's no reason to "erupt into conflict" over House Speaker Nancy Pelosi's historic visit to Taiwan. https://t.co/slex2aNaoH — CNN (@CNN) August 2, 2022

在裴洛西一行人2日晚間抵達台灣後不久，美國白宮國家安全會議發言人柯比接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，他表示，如同其他美國國會議員訪台一樣，華府認為裴洛西有機會訪台是很重要的事，強調國會議員有權利訪台。

It is important that Speaker Pelosi has the opportunity to visit Taiwan, NSC'S John Kirby says on CNN. He says there is no violation of any sovereignty issues or the One China policy. "The US is not going to be intimated," he says of China's bellicose rhetoric. — Kylie Atwood (@kylieatwood) August 2, 2022

柯比也強調，如同美國總統拜登在與大陸國家主席習近平熱線後所說，美國重申一中政策，不支持台獨，「但絕對支持包括裴洛西在內等國會領袖訪問台灣的權利，如果這是她想做的。」

John Kirby says White House thinks its “important” that Nancy Pelosi have the opportunity to visit Taiwan. Members of Congress have a “right” and “prerogative” to make this visit if they want, he says on CNN. — MJ Lee (@mj_lee) August 2, 2022

裴洛西降落台灣後，大陸外交部發布聲明痛批此舉「嚴重違反一中原則、對中美關係政治基礎有嚴重影響、嚴重損害和平穩定」，柯比在訪談中數度重申絕對沒有違反主權、違反一中政策，強調裴洛西此行與25年前美國前眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）訪台一致，即便今昔時空背景不同，但不代表此行與美國的一中政策、不支持台獨、根據《台灣關係法》協助台灣自我防衛的承諾不同，「絕對100%一致。」

他也強調美國不會被大陸的威脅恫嚇。針對解放軍軍機2日數度觸碰台灣海峽中線，柯比表示無法證實，但對報導並不感到意外，指出是美方早已預測到的北京反應劇本之一。

柯比重申，中國大陸沒有理由利用這次訪台行程引爆衝突或作為採取升溫局勢行動的藉口，我們沒興趣加劇緊張局勢，「我們一直在強調，她完全有權利去，而她的出訪絕對與我們的政策一致。」