美國眾議院議長裴洛西昨晚10點44分搭乘專機抵達松山機場，經過一晚休息，今天上午率訪問團拜訪立法院，裴洛西致詞表示，美國國會議員到海外出訪通常有三個目的，包括安全、經濟和治理，美國對台灣是跨黨派大力支持，希望未來台美國會間有更多往來跟交流，這也是美國總統拜登提出印太戰略後，美國會大力支持的具體行動。

裴洛西訪團今天上午前往立法院會見朝野黨團總召，原本規畫由立法院長游錫堃親自接待，因游錫堃日前確診，今晨篩檢仍為「陽性」無法出席，改由副院長蔡其昌代為接待。

裴洛西致詞時表示，可以了解院長游錫堃因為確診無法出席，希望他早日康復，未來有機會可以跟他們交流，同時感謝蔡副院長的歡迎；對於被讚賞為台灣的朋友，裴洛西說，這是很大讚美，她代表所有同事接受這項殊榮。

裴洛西讚賞台灣防疫表現突出，她認為，防疫不只是公衛議題，也是國安、經濟、治理等議題，台灣在各方面表現出色，期待未來在更多領域方面合作。

裴洛西說，希望透過訪團交流，了解彼此可以合作項目，包括氣候變遷、防疫、人權；裴洛西特別提到，30年前用跨黨派身分前往天安門表達人權支持外，也表達對中國不公平貿易作法抗議，這也是國安議題，當時中國強迫企業技術轉移到流氓國家，所以經濟跟治理是息息相關。