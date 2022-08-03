女性消費意識抬頭，「她經濟」正在打破固有性別局限，尤其在消費市場越來越有影響力，如何貼近女性消費需求已成為業者的重要課題，Gogoro最近做了一個最佳示範，推出由一群擁有不同專業女性員工共同開發的全新女性車款Gogoro Delight。

Gogoro在7月6日時發出下半年第一場活動邀請，邀請函上寫著頗富文采的4句話：

有時候我們會思索自己想要什麼？

但並不是所有的渴望都會被滿足，

飲食男女要面對世俗不同的框架，

自信的生活時刻展現出獨特風采。

外界玩味推測，這次Gogoro可能又要推出適合男女駕馭的性能車了。發表會當天，開場前這段文字再度出現在舞台上，並且破題：

有時候「我」們會思索自己想要什麼？

但並不「是」所有的渴望都會被滿足，

飲食男「女」要面對世俗不同的框架，

自信的「生」活時刻展現出獨特風采。

Gogoro產品長彭明義表示，以去年機車市場的整體銷售結構來看，男性車主過半，但若以電動機車族群分析，其實女高於男，於是內部在決定開發更貼近女性用戶需求的產品時，特別甄選來自跨部門與背景的女性同仁組成任務團隊，透過工作坊的形式聆聽、歸納與解析女性消費者的意見，依照女性的移動需求、介意點反思產品設計，嘗試完全從女性使用者的角度出發，開發出這輛由「她」專門為女生設計、量身打造的全新Gogoro Delight。

Gogoro女性團隊發起人Jasmine認為，女生其實花很多時間在為別人想，例如買車時就會想幫家裡的預算開銷省下來，車輛規格退而求其次；選色時則考慮要選比較好整理的黑色，美感需求再度退而求其次。但是女生不只應該要好好被照顧，更要幫自己想，「It’s me time」，「為自己打造自己想要的東西」。Gogoro Delight是一個很特別的嘗試「所有的需求與發想都是由團隊中的女性同仁一起討論出來」。

Gogoro品牌行銷Daphne說，這台車希望帶給女性騎士輕巧感、儀式感、安全感。輕巧感來自舒適自在的乘坐感，72.9公分的座墊高度，加上削平加寬的外型，對女性騎士來說，不論身型、任何穿搭都能輕鬆駕馭，輕巧跨坐。另外在停車、牽車和移車的時候，Gogoro Delight省力中柱，可減少25%踩踏施力，新車款率先搭載省力牽車模式和倒車輔助模式，可在坡道和人行道上牽行時更為輕鬆。

至於儀式感，Gogoro除了在車主生日時會唱歌外，Gogoro Delight在「手常碰到的地方」都能保時乾淨，例如車把手、車廂均採用加入銀離子抗菌劑的材質，同時還開發UV光觸媒抑菌抗臭循環機，在每次壓下座墊之後即會啟動30分鐘消毒；另外，車廂內也新創香氛組設計，開發團隊在多次比較之後，選定偏中性的白茶香調，在打開時就有清新撲鼻的香氣，帶來好心情，而且這味道也會沾染於置放在內的安全帽、雨衣，全身都香香的。

Gogoro Delight要成為女性騎士的好感愛車，提供璨光藍（見圖）、裸光金、琉光綠、凝光白等四種時尚色彩選擇。（石智中攝）

此外，最能展現儀式感的就是光，同時也能帶來安全感，設計團隊在車廂內配置業界首創的U型照明燈，在掀開椅墊的同時就會啟動照明，廣角光源可以完整照亮置物空間；夜晚騎車時，車主可以透過Gogoro App開啟專屬「安心護送燈」功能，在關機離開車輛時，車輛會延長大燈、前後方向燈和煞車燈的照明時間，好像是護送車主回家一樣，有被重視、被保護的感覺。

在安全感的部分，Gogoro Delight搭載SBS同步前後雙碟、急煞警示燈（可提示後車瞬間減速），大燈規格提升為汽車等級Class D LED，照射角度擴大2倍、亮度提升3倍。另外，Gogoro Delight也預載有雨天智慧模式，更可選配TCS循跡防滑系統，不僅會根據啟動時的氣象資料主動調節動力輸出，TCS也能即時偵測前後輪速差避免打滑。車主還可選配前後輪整合式胎壓偵測器，當胎壓不足時即會發出警示通知。以上這些「名詞」對女生可能較為生硬，不會去鑽研這些配備的細節，但有這些功能就會讓人有更安全的感覺。

在疫情下的出入活動時，抗菌握把能讓騎士更安心。（石智中攝）

Gogoro產品專案經理Louise提到開發過程中印象最深的是有一次在一場討論材質和設計的會議中，執行長Horace陸學森原本想進來參與討論，結果所有與會的女生說，「你不是女生，你不懂」，於是他就默默地離開。

Louise也補充Gogoro Delight許多新創設計，其中AIRCUSH緩衝飾板對女生來說即是更貼心的設計，因為男生和女生的騎乘姿勢不同，女生因為常穿裙子或是短褲，騎車時多為端坐的姿態也比較靠前，不像男生兩膝會打開，或是腳掌向前踩踏的放鬆姿態，女生往往在煞車減速時，膝蓋容易碰觸到車身硬質的塑料，尤其這個位置的多是油箱蓋、手套箱或是置物架，並不是平整的造型，膝蓋長久碰觸都會形成一道壓痕，很不好看。

為了解決女生騎車常有的困擾，團隊採用AIRCUSH緩衝飾板的點子，在開發時還特區分出不同硬度的矽膠材質，放在地上讓男性的工程師用跪姿來體驗，感受未來裝在車上時可對女騎士帶來什麼樣的吸收力道或是觸感。但是，Gogoro Delight也仍然沒有犧牲置放手搖飲的需求，而且置杯架採取了隱藏式的設計，不用時是藏在車身內，需要時只要按壓一下即會彈出，鋁合金材質、造型精緻的環狀的杯架，既不佔空間、又可裝載大小不同的杯型，最高可承受1kg的重量。

隱藏式置杯架輕按即彈出，可置放不同容量的杯具。（石智中攝）

車廂內香氛盒會釋放清新香氣，掀開椅墊即撲鼻而來。（石智中攝）

Gogoro開發團隊研發的AIRCUSH緩衝飾板。（石智中攝）

弧形提袋掛勾使用起來相當方便。（石智中攝）

業界首創的U型照明燈，在夜間取物時特別實用。（石智中攝）

彭明義強調，Gogoro Delight不只是「為她」設計，更是「由她」設計，用恰到好處的貼心呵護女性，以心思細膩的細節照顧女性，希望能讓女性車主在騎乘時「感覺好好」，讓Gogoro Delight成為女性車主心目中的「好感愛車」。

省力中柱可減少25%的踩踏施力。（石智中攝）