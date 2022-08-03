楊祐寧和太太日前補辦婚宴，眾星雲集，私下他不僅是好老公，也是好兒子，週刊今(3日)報導，他不忍心看爸爸退休後閒不住，就砸了6300萬台幣買下餐廳原址，讓父親可以繼續邊開餐廳邊重拾人際交流，而演藝圈中不少藝人對家人也是好到出名，「無負評女神」林依晨就花了300萬當弟弟林聖維餐廳的幕後金主，未料發生糾紛。

據《鏡週刊》報導，林依晨從小跟媽媽、弟弟相依為命，出道後所賺的錢也都拿來還債務及讓家人過更好生活，多年前她便自掏腰包花300萬讓弟弟開餐廳，未料後來發生股東糾紛，她為了護弟弟又出了200萬收回股權，沒掛名卻是弟弟背後最大靠山。

林聖維的餐廳開幕後，生意依舊維持一定水準，2017年卻傳出要搬家，當時報導指出，疑因房東認為他生意好，續約時大幅漲價，讓林聖維不堪負荷，只好宣布移址，去年因疫情許多餐飲業都叫苦連天，林聖維的餐廳也不例外，但同時傳出他跟上防疫女神賈永婕的腳步，低調行善送便當給醫護人員。

去年7月媒體報導，林聖維當時預定在7月底準備了500個便當，計畫送到20家醫院，而林聖維的餐廳當時也努力轉作外送服務，然而營業額仍只剩下過去的兩成，話雖如此他還是行善不落人後，準備了光一個就要價約300元的便當送給醫護人員，當時他受訪說，只要看到醫護人員露出開心滿足的表情，「這樣就足夠了」。