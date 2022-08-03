一名男子阿國和女友交往期間時，至少5度趁著兩人嘿咻時，拿手機偷拍兩人性愛影片，但事後露餡遭到小美抓包提分手，但女方檢查手機時，又發現阿國與另一名女子口交影片，小美與該名女子對質後，才知阿國對該女子下藥迷昏後性侵，阿國最後被判4年6月，法院判應賠償小美20萬元，仍可上訴。

根據判決書，男子阿國與小美在2019年12月認識後，雙方結交成男女朋友，但阿國多次在兩人嘿咻時，趁著小美不注意時，利用手機偷偷拍下兩人性愛影片，以及小美替他口愛影片。2020年3月，阿國又趁著兩人床戰時進行偷拍，未料卻遭到小美發現。

小美氣得當場搶走阿國手機查看，才驚覺裡頭有超過5部兩人性愛影片，氣得小美提出分手。但小美事後約阿國外出談判，再度檢查對方手機時，竟又發現還有其他女子替阿國口愛的影片，才發覺自己早已遭到劈腿。小美氣得又找女方談判，才發覺該位女子遭到阿國下藥性侵，因此氣得小美提告。事後阿國遭到判刑處分。

但小美發現遭偷拍後，時常擔心私密影片是否已散播至網路，或與他人分享，為此常感低落，大大影響學業表現，還無法正常交友，造成精神上之痛苦，因此請求搭國賠償120萬元。

法乾審理後認為，阿國於交往過程中未經小美同意，數次利用手機非法竊錄女方裸露身體隱私部位，及雙方性愛過程之私密畫面，嚴重侵害小美隱私權，讓對方精神上受有相當之痛苦，除侵害隱私權外，女方更因擔憂其影片內容外流而夜寐不安，導致精神上極大壓力，認為賠償20萬元為適當。