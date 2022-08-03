天宇（8171）公布上半年財報，每股盈餘為1.14 元，相比去年同期轉虧為盈。天宇近年來多角化經營，除了儲能電池機櫃、電動二輪車等電動載具電池模組之外，並將AFC台電自動調頻輔助系統列為優先發展重點，針對國內AFC市場的商機，法人評估，天宇的儲能電池組裝實務經驗能大幅降低其AFC案場的建置成本，營益率亮眼。

儲能電池模組大廠天宇，自2020年開始透過自身在鋰電池模組的技術與經驗切入儲能市場，除了替美商普威代工快速放大業績外，也積極切入營業利益率頗高的AFC領域，並已陸續申請取得自有案場，將於下半年開始籌備建置。

公司相當重視AFC市場及自有品牌，以此做為未來提升獲利的重心。 未來許多用電大戶業者面臨再生能源電力憑證等相關法規，紛紛開始洽詢裝設再生能源發電及儲能設備的計畫，再加上經濟部於6月28日公告「儲能系統結合太陽光電發電設備競標及容量分配作業要點」，鼓勵太陽光電廠設置儲能系統，以提高電力系統韌性，同時擴大再生能源設置量，無疑將儲能市場需求再度推升。

天宇憑藉著多年的實績及獨家代工美商儲能大廠的經驗，除了站穩台灣市場外，已開始陸續接洽其他歐美及亞洲客戶，聯手進軍國際市場，再加上其二輪三輪動力電池及大型UPS產品線，公司手握穩定訂單外亦已積極開拓新客戶，法人預估接下來的兩年，營收與獲利將呈現倍數成長。