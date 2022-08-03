勤凱（4760）公布第二季財報，合併營收3.03億元，營業利益0.43億元、稅後淨利0.37億元，每股稅後盈餘1.23元。

勤凱指出，第二季被動元件、太陽能導電漿出貨穩定，第二季毛利率達22.83％，季增加1.8個百分點，年增加2.83個百分點，為自2020年第二季以來新高。此外，第二季淨利率達12.2％，亦皆較上季、去年同期成長，在毛利率、淨利率攀升的好表現下，帶動每股稅後盈餘達1.23元。

勤凱表示，短期內雖面對全球經濟景氣趨緩、通貨膨脹、俄烏戰爭、疫情封控等不確定因素，營運面稍有逆風，但高階車用電子、5G及綠能等需求仍是未來趨勢，勤凱持續在新產品及新客戶上進行多元開發，待下游客戶庫存調整後，將更有競爭力因應市場多元需求，應可帶動營運再入佳境。

勤凱進一步指出，再生能源淨零減排趨勢明確，烏俄戰爭所引發全球能源危機，更使全球使用綠色能源的速度加快，而台灣也於7月起針對用電大戶調漲電費，許多企業也開始加速興建太陽能電廠及儲能系統，而勤凱目前已居台灣太陽能背銀導電漿產業龍頭，獲9成以上台灣太陽能電池廠使用，未來可望持續受惠此綠色能源商機。