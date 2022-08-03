圖／解放軍報

美國國會眾議長裴洛西訪台，北京各層面反制全面升級。8月3日中共權威央媒《人民日報》、《解放軍報》、《人民日報》海外版均以頭版發文抨擊裴洛西訪台。

最具代表性的中共中央關報《人民日報》以次高規格的「本報評論員」文章，於頭版刊登題為「中國政府和中國人民實現祖國統一的決心堅如磐石」稱，在涉及主權領土完整的大是大非問題上，任何一個國家都沒有妥協退讓餘地。一個中國原則是中國同任何國家發展關係的前提和基礎，絕不允許「越線」行為。台灣問題事關中國國家主權和領土完整，涉及中國核心利益，是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。美方變本加厲搞以台制華，將台海局勢推向進一步緊張，必將付出沉重代價。

中共中央軍事委員會機關報《解放軍報》也於頭版刊登同規格的「本報評論員」文章，題為堅決捍衛國家主權和領土完整，指中國人民解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗外部勢力干涉和台獨分裂圖謀。共軍將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，這是針對美近期在台灣問題上消極舉動重大升級採取的嚴正震懾，是對台獨勢力謀獨行徑的嚴重警告。