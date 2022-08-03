歐洲股市周二收跌。本周稍早的全球疲弱工廠活動數據，持續引發經濟衰退擔憂；與此同時，市場對於美中之間圍繞台灣問題產生的緊張關係感到不安。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌1.39點或0.32%，為436.07點。此前令人失望的歐元區工廠數據，拉低了周一股市表現。

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)在當地周二晚間抵達台灣，為25年來美方高層首次訪台，讓華盛頓和北京之間關係降到冰點。

Interactive Investor投資主管Victoria Scholar表示，歐股在七月的好表現之後，八月初開始回吐，顯示此前的反彈有點過高。而儘管洛西的訪問台灣可能讓北京和華盛頓之間陷入更深的緊繃關係，但不太可能造成實際的軍事衝突。

然而全球市場仍陷入不安，美股無力上漲，避險的美元和黃金上揚。

券商XM的首席投資分析師Raffi Boyadjian說，此一時機剛好遇上周一全球陸續報出悲觀的PMI數據之際，而投資人也對中國可能對美國產品的進口進行限制和報復行動，而感到擔憂。

歐股礦業股跌幅最多，下跌1.4%；投資人紛轉進避險資產，大宗商品價格下滑。

與台灣關聯較深的艾司摩爾(ASML)跌2.18%，報552.7歐元；ASM國際、貝思半導體(BESI)分別下跌1.2%和2.4%。

由於石油巨頭BP大漲2.8%，英國富時指數下跌較少，表現優於歐洲其它夥伴股市。BP周二公布上季豐厚的獲利。

馬士基(Maersk)大漲2.1%，報20170丹麥克朗；由於供應鏈堵塞造成運費上漲，上漲時間較預期更久，讓馬士基第二次上調2022年獲利指引。

法拉利上漲1.1%，報209.1歐元；該超跑公司獲利優預期，第二季營收佳，訂單並創新高紀錄，讓法拉利上調全年業績目標。

據Refinitiv最新數據顯示，Stoxx 600成分股企業第二季獲利估為年增28.1%，高於上周預估的23.1%。