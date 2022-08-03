吳弘斌主任（左）與許權振副院長（右）一同檢視電子耳電極植入後檢查影像。（台中慈濟醫院提供）

聽力師協助周健勛新植入電子耳開頻。（台中慈濟醫院提供）

台中慈濟醫院耳鼻喉部七月完成第300例電子耳手術！短短2.5年從200例第300例。耳鼻喉部主任吳弘斌表示，不只達成新里程碑，更是每一例都百分百成功，耳鼻喉部團隊繼續幫助聽損的孩子，陪伴他們成長；讓聽損者透過人工電子耳「聽見世界、說出希望」。

吳弘斌醫師於7月26日，先後完成第299與第300例人工電子耳植入手術，兩位都是高中二年級學生。劉芷廷出生時聽力篩檢正常，兩歲時腸病毒感染發燒，導致聽力下降，當時決定戴助聽器搭配聽能復健及語言治療。沒想到去年他注射新冠疫苗發高燒住院，聽力竟下降到110分貝，因就要面對學測，劉芷廷期待修正聽力追上課業，決定接受電子耳手術。

第300例的周健勛五歲左耳植入人工電子耳，當時是慈濟醫院第一例人工電子耳手術個案，現在已經高中二年級。10多年來，周健勛以左耳電子耳、右耳助聽器的方式跟人與環境溝通。他覺得電子耳相對聽得清楚，生活上課都依賴電子耳，常忘了右耳助聽器的存在。

慈濟醫院副院長許權振全程見證第300例手術完成，特與醫療團隊合影留念。許權振表示，近幾年慈濟醫院人工電子耳手術病例在全台名列前茅；他期待能發揚得來不易的經驗，讓大家看到人工電子耳手術的亮眼成果。

耳鼻喉部為植入人工電子耳的病人組成「電音俱樂部」病友會，陪伴他們聽語復健、語言治療的歷程，從病友錄製的影片，可發現植入電子耳後學習時間越長，他們的口語表達就跟一般人完全一樣，生活學習的溝通完全沒問題。吳弘斌期待耳鼻喉部團隊繼續幫助聽損的孩子，陪伴他們成長，一起「聽見世界、說出希望」。