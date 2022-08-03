隨著美國製造業數據與領先數據轉弱，西德州原油跌破每桶100元，市場通膨預期已開始下降，市場開始預期FED將在今年第4季升息到高位後、明年第2季開始降息。台新投信分析，根據歷史經驗，不論是新興主權債或新興企業債，在FED降息前一年皆呈現大幅反彈的格局。從歷史評價面與金流歷史上來看，目前新興市場資產的價格水平皆已非常接近谷底，非常具有投資價值。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，新興市場債不論主權債或企業債12個月的rolling累積報酬已接近-20%，逼近2008年金融危機的極端水平，甚至超越過去10多年來的多次危機(包含2020年的COVID-19危機)，新興債投資價值超越過往多次危機水平。基於市場已開始轉向預期FED降息，投資人可關注包含新興債在內的FED降息受惠資產。

尹晟龢指出，據統計，在2006~2007年FED降息前一年期間，新興主權債指數上漲7.19%，新興企業債指數上漲5.75%；在2018~2019年FED降息前一年期間，新興主權債指數大漲近11%，新興企業債指數亦大漲9.6%。此外，高盛針對美元觸頂回落後，跨資產短中長期(3月\6月\12月)的表現進行分析，美元指數回落對所有風險性資產都是相當大的提振，其中，新興市場(除中國)是最理想的資產，新興市場信用債有較大的超額報酬。

尹晟龢表示，排除俄羅斯、烏克蘭和中國地產，2022年新興市場企業違約率預期將僅為1.5%，整體違約率仍低於3~4%的歷史平均水平。新興市場企業基本面處於近10年多來最強勁的水平，新興市場企業的槓桿率僅有1.2倍，新興市場企業近幾年的保守穩健的營運，專注於負債管理與改善資產負債表，將支撐新興市場企業撐過這波貨幣緊縮時期。