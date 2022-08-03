大家在單身和戀愛時的狀態多多少少會有些不同，有些人在戀愛時仍舊保有真正的自己，即便身邊有了另一半，他們還是會維持一貫的作風，不過有3個星座的朋友們卻並非如此，他們在談戀愛時會發生大轉變，不僅情緒容易因為另一半而變動，甚至會變得神經質、易怒，讓另一半認為他們實在是太難搞了，而以下就為大家介紹戀愛中超難搞的3星座，一起來看看吧！

巨蟹座

巨蟹座在戀愛中超容易走心。(圖/翻攝自觸mii)

巨蟹座的大家情感及心思本就細膩，這也導致他們在與另一半爭吵，或是另一半無心的講了一句話，因此大走心，而玻璃心碎的巨蟹座們在被傷到後，通常會一個人躲起來獨自療傷，他們習慣將所有的不愉快憋在心裡不說，不過這卻會讓巨蟹們的另一半覺得被冷暴力，因此認為巨蟹座們在戀愛中都相當的難搞。

獅子座

一但惹到獅子座他們會馬上爆炸。(圖/翻攝自觸mii)

獅子座們的脾氣相信他們身邊的親朋好友都是知道的，若是大家不小心惹到獅子座，那麼他們的爆脾氣可是會一秒炸，有什麼不愉快也會當下就講出來，而雖然獅子座的脾氣來的快去得也快，不過常常如此也會讓另一半很難堪，認為他們怎麼每次都因為一點小事就情緒大爆炸，也因此獅子座就被貼上戀愛中太難搞的標籤。

水瓶座

水瓶座想靜一靜被打擾就會發脾氣。(圖/翻攝自觸mii)

水瓶座的大家情緒本就瞬息萬變，即便是親近的另一半或是家人、好友，也很難完全掌控水瓶座們的脾氣，而如此難捉摸的水瓶座其實也很少有情緒，不過若是他們擺出一副冷冷的臭臉，並顯示出不想說話的樣子，那麼身為水瓶座的另一半們可要多加注意，他們此時不想講話是因為想要靜一靜，如若另一半硬要打擾水瓶座，並侵犯們內心的隱私，那麼他們情緒化的模樣可是說來就來的。