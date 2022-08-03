王少樑被控2000年與同販毒集團成員的劉姓男子起爭執後，在柬埔寨劉男住所臥室槍殺劉男，還擊斃房內1名女子，2012年他遭逮回台受審，一審到台灣高等法院更三審，3次判無期徒刑、2次獲判無罪，去年更四審判無罪確定，他聲請刑事補償，高院決定他羈押1104天以一天3000元計算，獲刑事補償331萬2000元。

高院考量當年桃園地院法官依法訊問王男後，他坦承有1990年持槍殺害劉男，且他案發後即長期定居大陸未曾返台，經大陸依兩岸司法互助協議始遣返回國，有事實足認為有逃亡之虞，法官因此裁定羈押，合乎比例原則，尚無違法或不當可言。

高院認為，王男因案突遭羈押，其本人及家人當備受影響，羈押期間身心所遭受痛苦、名譽減損及人身自由之拘束均難認輕微，但法官所為羈押裁定無違法及不當情節，以每天3000元核算，補償金額合計331萬2000元

檢方起訴指控，50歲原名王加文的王少樑，是劉男販毒集團成員，他因運輸毒品問題遭柬埔寨海關查緝，不滿劉未出面營救，且因毒品重大利益分配的問題懷恨在心，在柬埔寨購買改造手槍，計畫殺害劉男。

2000年間，王男持槍進入劉位於柬埔寨金邊市的住所臥室內，持煙灰缸砸劉的頭部致其倒地後，用手槍朝劉頭部射擊致死，王男見房內有一名女子，也持槍擊斃她。

王男殺人後，打電話給當時人在越南販毒的郭子俊前往柬埔寨，協助他將屍體掩埋。郭在2004年間因另案遭台灣警方查獲，主動供出王男殺人犯行，2012年陸方依兩岸司法互助協議，將王男從大陸遣返回台。

骨骸難辨 無證據證明殺人

桃園地院一審依殺人罪將王判處無期徒刑，高院二審維持原判，但高院更一審及更二審認為，無法找到死者骸骨，且不能證明王男殺人改判無罪，最高法院撤銷後，更三審認定王男犯行明確，惡性重大，判處無期徒刑。

案經最高法院第四次發回後，更四審認為，王雖在偵審期間曾說自己持槍射擊1人，但後來又否認犯罪，他是否故意殺人及槍擊過程、槍擊對象等，涉及殺人犯行的核心事實，王前後供述不一，且依卷內其他證據也不足以認定他涉犯殺人罪。

更四審指出，任職刑事局國際刑警科的呂姓警官證述，本案挖掘的骨骸無法分辨男女，且經鑑定，呂由柬埔寨取回的骨頭、牙齒不能證明是人類所有，也無法證明是死者的骨頭、牙齒，因無證據證明王男殺人，應判決無罪，因受惠《刑事妥速審判決》，因不得上訴，全案無罪確定。