「魅惑甜心」蘿拉擁有精緻漂亮臉蛋、姣好的身材與豐滿上圍，曾推出個人寫真，在節目、展場、直播圈經常看到她亮麗身影。近來在經營的YouTube頻道PO出和閨密到花蓮野溪溫泉遊玩的影片，只見她穿上連身泳衣拍照，傲人上圍藏不住，不過在拍攝一陣子後，2人突然全脫上空，引起網友暴動。

蘿拉近日和閨蜜小紜大老遠到來到花蓮體驗野生活，第一次跋山涉水來回走了6公里的路，她曾經提過自己非常怕水，接到外景節目要穿比基尼滑水，敬業的她仍硬著頭皮接了工作，並感謝大家團結幫忙，更表示：「我真的也是大大突破！因為第一次在大自然解放上半身hahaha…..小紜真是我的好閨蜜。」

蘿拉近日和閨蜜小紜大老遠到來到花蓮體驗野生活。(圖/蘿拉 IG)

在她貼出的一系列辣照中，蘿拉和小紜分別穿著紅色及白色連身泳衣，傲人上圍呼之欲出，兩人玩水、打鬧提供了相當多「福利時間」，沒想到2人突然轉身脫掉泳衣上空全裸，美背全都露，只用單手遮胸，深邃事業線一覽無遺，完美S曲線讓觀眾大飽眼福。

此文一出，立刻引發許多網友瘋狂留言「確定對面沒有…人在看」、「好美」、「求正面」、「原來攝影師才是世上最幸福的職業」、「第一張求正面」、「蘿拉在哪裡，哪裡就是美景」、「其實我站在對面山上都看到了」、「讚！」