林姓男醫師與鄭姓妻子在2020年協議離婚，鄭女發現林男在離婚前與吳姓女護士婚外情及性行為，林男辯稱離婚協議書中雙方已拋棄損害賠償請求權，不須賠償；台北地方法院認定，協議書並未放棄婚外情的索賠請求權，判決林男及吳女須連帶賠償40萬元。可上訴。

鄭女提告表示，她與林男2005年結婚、2020年協議離婚，但因2019年11月吳女明知林男為有配偶之人，竟仍與林男發生性行為，共同侵害其配偶權且情節重大，致她精神受有痛苦，須連帶給付100萬元精神慰撫金之損害賠償。

林男辯稱，他與鄭女協議離婚時，已約定互相拋棄其他一切財產上及非財產上之損害賠償請求權及各項刑事責任之追訴，她已拋棄對他侵害配偶權之損害賠償請求權，自不得再請求。

台北地院認為，林男與鄭女在離婚協議書上只就「夫妻財產分配」為約定，並未約定鄭女拋棄婚外情的侵害配偶權之損害賠償請求權，因離婚協議書均無此記載，林男抗辯不可採。

台北地院指出，吳女明知林男已有配偶，仍與他婚外情及發生性行為，動搖鄭女家庭生活之圓滿安全與幸福，顯屬故意不法共同侵害鄭的配偶權及配偶關係所生之身分法益而情節重大，判決林及吳須連帶賠償鄭女40萬元。