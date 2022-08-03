東勢林管處邀集地方民意代表、文資主管機關、在地里民等召開施工前說明會。（東勢林管處提供）

東勢林區管理處權管「豐原區南陽路逸仙莊69.70號」兩棟建物，於2015年4月23日經台中市政府公告指定為市定古蹟，並於2018年4月26日重新指定名稱為「營林所台中出張所宿泊所」。為保存古蹟的歷史價值，經行政院核定編列2800萬經費，並依據台中市政府核定規畫設計成果（展示及展售館）進行工程修復。

東勢林區管理處說，該修復工程於7月13日完成工程發包，並於昨日辦理台中市市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」修復再利用工程施工說明會；邀集相關單位，包含關心地方議題立委江啟臣服務處，市議員陳清龍、張瀞分，台中市文化資產處、在地社區發展協會等，說明施工內容及修復方式，獲得與會各界的肯定，也對未來整合地方文化旅遊軸線深具信心。

東勢林管處表示，昭和元年(1927年），將台中出張所與土牛貯木池移設置豐原現址，為提供日籍員工住宿以及往來長官住宿與視察的需求，遂於1927~1935年陸續興建宿舍群與招待所。此棟市定古蹟建物即為八仙山林場時期的官式二層日式招待所。

其中二樓地板於立面上有部分突出構造，為通氣構造，特色造型之雨庇托架、戶袋及雨戶等，具特殊性與稀少性，修復時將維持日治時期傳統木構造建築物特色，極具時代背景意義。

東勢林管處強調，本案工期為600日曆天，預計於2024年3月底完工，希冀完工後可帶動串連東勢、豐原、潭子等地區文化景觀及重現八仙山林場內涵，促進地方經濟繁榮。