凱撒飯店連鎖今年全新推出「月來月旺」雙享禮盒，內含伴手禮鳯梨酥、芒果酥相互搭配，8月31前享早鳥優惠價。（凱撒飯店提供）

大倉久和大飯店「月映清輝」為限量款禮盒，設計層層勾勒如月宮般的華麗秋節意象，即日起至8月15日前預購付款享85折優惠。（大倉久和大飯店提供）

台北 W 飯店榛果可可花生混搭伯爵茶風味榛果香甜酒（酒後不開車，安全有保障）。（台北 W 飯店提供）

誠品行旅中秋月餅禮盒採用經典廣式餅皮技法，以皮、餡2：8的黃金比例，打造3款風味內餡。（誠品行旅提供）

和逸飯店「白晝之月」禮盒，與林金生香聯手，內容包括廣式月餅6入、狀元糕2入、Cozzi Café果乾茶包2入。（和逸飯店提供）

頂級飯店搶攻中秋節市場，紛紛祭出特色月餅搶市，除了以經典廣式月餅搶攻市場，業者也推出聯名經典老店、藝術家，為月餅市場更添話題，不管是送禮或自己品味美食都能傳遞心意。

大倉久和大飯店壬寅年中秋佳節限量推出「月映清輝禮盒」，外盒設計維持一貫的日式典雅色彩，推出3款口味「烏豆沙蛋黃」、「奶皇蛋黃」及「蓮蓉黑糖Q心」；「月映清輝」為今年限量款禮盒，以廣寒宮闕為設計發想，8角形的盒形蘊含中國傳統建築的重要元素，融入月兔樂跳霓裳舞、歡聚月下宴，並加入日本典雅織紋及代表大倉集團的銀杏葉紋，交織古典日式及中秋古典傳說豐饒元素，環繞交織於外盒設計，層層勾勒如月宮般的華麗秋節意象。

大倉久和大飯店口味遵循傳統廣式經典，推出「烏豆沙蛋黃」承襲古法製作，除廣式月餅外，亦有多款純手工禮盒供送禮選擇，「烏魚子酥」、「蛋黃酥」、「綠豆酥」，訂購專線02-2181-5196。

凱撒飯店連鎖除了延續經典，推出會發光的「點亮希望」經典廣式月餅禮盒外，今年更推出虎掌造型的「萌虎祁月」流芯禮盒，挑戰最萌中秋禮盒，品牌以虎年應景的虎掌肉球設計月餅外型，看了就讓人療癒，「月來月旺」雙享禮盒為今年全新口味，月亮造型的鳳梨酥、芒果酥口感特殊，取用鳳梨台語「旺來」的諧音命名，3款富含祝福意義、吸晴又美味的中秋禮盒於即日起接受預購，31日前下單，享有早鳥75折優惠。

凱撒飯店3款中秋禮盒，包括經典廣式禮盒，精選歷來受客人喜愛的「冠軍椒麻豬」、「極品XO海鮮」、「蓮蓉蛋黃」、「堅果伍仁」、「松露蕈菇」口味，外盒搭配會發光的直立燈盒，設計師以點燈文化為構想帶入「平安」意涵，看似簡單卻不凡的設計概念，傳達溫暖心意。

國泰飯店觀光事業與旗下和逸、慕軒飯店邀請台中南屯百年糕點老字號「林金生香」，攜手推出承載百年手藝的狀元糕、獨家開發的廣式月餅與經典鳳梨酥，融入台灣中部地區特色食材「麻芛」創造專屬月餅。禮盒以「月下之舞Dancing in the moonlight，沐浴月光中，相聚、漫舞、品味」作為設計主軸，打造出「繫月相戲」、「白晝之月」和「愛在午月八零前」3款不同時空背景故事的月餅禮盒，每盒售價780元至1480元，即日起線上商城開放預購，洽詢專線02-7706-3875。

創立於1866年「林金生香」，針對中秋佳節特別為國泰飯店觀光事業製作專屬廣式月餅，其中嚴選台灣中部地區獨有食材「麻芛」，以黃麻末端嫩葉經過反覆揉洗後賦予苦後回甘，如同台灣版的抹茶，獨到風味讓人難以忘懷，而承載傳統禮俗等節日祝福象徵的狀元糕，更是匯集林金生香的百年手藝，由經驗豐富的老師傅將糯米分多次手工攪拌揉和，打造入口即化的細緻口感，國泰飯店觀光事業旗下全品牌共7家飯店與銷售點可預訂提貨，大量訂購另有額外專屬折扣，月餅銷售中心 02- 7706-3875 。

誠品行旅找來藝術家李霽跨界操刀，為旅人獨家打造「食光選集｜植月計畫」中秋禮盒，每盒6入1360元，藝術家李霽透以象徵宇宙星辰的綻藍色為整體視覺，並注入光亮的星點，透過星座般的串連線段，建構出星空的軌跡，同時挑戰印刷材質的拼接，透過書中賞明月，探討自然演化與神秘韻律的聯繫，亦重新思考月亮與人類的關係，是節日、是潮汐、是浪起、是陰晴圓缺等自然界運行的法則，此外也將種子紙作為一座寄託冀望與信念的載體，讓中秋佳節賞完月、吃完月餅，不是一種結束，而是在悉心埋入一張帶有生命的紙張後，經過種植、發芽、生長的過程，象徵展開一個全新的永續篇章。

台北美福大飯店推出3款中秋禮盒滿足市場需求，「美福淬月禮盒」與知名百年英國皇室御用茶品牌Wedgwood合作，典雅茶罐盛裝伯爵紅茶，搭配6款風味月餅，今年首度推出的「靚月蛋黃酥」禮盒，嚴選4種風味，8入裝每盒980元。另外，看好烤肉市場，台北美福推出的「烤肉小滿漢組」，以招牌商品噶瑪蘭豬肉香腸為主打，另搭配魷魚一夜干及鹹豬肉，3款禮盒即日起至8月26日前訂購可享早鳥優惠，詳情可洽02-7722-3390 潮粵坊港潮餐廳。

日本文化承襲中國賞月習俗，在農曆8月15日舉辦「十五夜之宴」，除了感念大自然賜予五穀豐收的恩惠，同時好好與家人團聚。頂級飯店日勝生加賀屋推出「月見繽紛」中秋禮盒，禮盒融合日本文化元素及日勝生加賀屋特色，即日起開放預購，禮盒內包含月餅4入、香濃蜜蛋糕4入、琉璃琥珀糖1入，每盒售價1380元。

日勝生加賀屋中秋月餅禮盒融合日本文化元素及日勝生加賀屋特色，外盒以日式華麗優雅、厚實的和傘概念設計，盒面像一幅栩栩如生的畫，有金黃夕陽、皎潔白月、無憂嬉戲的玉兔，運用經典日本金澤加賀友禪色彩，呈現大地繽紛多彩的氛圍，讓收禮的人都能感受獨特匠心，月見繽紛禮盒包含月餅4入、香濃蜜蛋糕4入、琉璃琥珀糖1入。

不同於中國傳統月餅皮用小麥粉製作，日勝生加賀屋中秋月餅而是使用源自日本的「桃山餅皮」，桃山月餅起源自日本桃山，屬於日本和菓子的一種，以白豆沙和蛋黃調配而成，開創出「餡包餡」作法。帶有和菓子細膩的口感，少油、低熱量也更加健康。

日勝生加賀屋月餅包含4種口味，其中「琉璃琥珀糖」晶瑩剔透，爽脆外殼包裹軟嫩寒天，糖衣下滿溢甜蜜幸福，是日式和菓子最經典的味道，訂購方式可洽官網查詢，預約專線02-2891-1238。