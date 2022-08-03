美國眾議院院長裴洛西訪台引發正反不同聲音，一名網友今表示，剛去7-Eleven結帳發現收銀台後面的電視螢幕，竟然播出「戰爭販子裴洛西滾出台灣」的字幕，引起網友熱議，短短1小時就引來3千多人觀看。對此，7-Eleven回應說，廠商受不明來源干擾播放訊息，已立即請廠商修復。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》上發文表示，剛去7-Eleven結帳發現收銀台後面的電視螢幕，竟然播出「戰爭販子裴洛西滾出台灣」的字幕，原PO並當場拍照上傳網路。

照片曝光不到1小時，就吸引了3千多人點讚，不少網友看呆直呼，「小7超商生氣了嗎」、「統一氣噗噗」、「我看到也無言」、「一場美國的游戲，苦了台灣人民」。另有不少網友回報說，不知道發生什麼事情了，感覺像是電腦被駭了，住家附近的超商電視全都關了。

對此，統一超商則回應說，廠商受不明來源干擾播放訊息，已立即請廠商修復，門市營運正常。