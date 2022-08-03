1位網友轉發1則行車紀錄器影片，1名身穿平口低胸上衣的女騎士，停車時因中柱沒立好，重心不穩摔跤撞到前方的轎車，車主當場下車幫忙將機車扶起，女子尷尬地鞠躬致歉後逃跑，沒想到女子道歉時，若影若現的胸部在網上掀起熱烈討論：「有奶奶世界就會和平」、「重看兩遍的自己自首」、「道歉教科書當範本」。

原PO於《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》轉發1段行車紀錄器影片，畫面中可見當時1名身穿黑色西裝外套和平口上衣的女騎士剛停好車，準備立中柱時，因重心不穩整個人往前傾，機車也因此撞到前方轎車，車主見狀當場下車幫忙拉起機車，女子發現自己闖禍後，先跟轎車車主鞠躬道歉，接著用最快的速度再次立好中柱，將隨身物品放入車廂後拔腿狂奔。

影片曝光後，不少人的目光都停在女子胸前那塊單薄衣物，網友們紛紛噴鼻血直呼：「這要列入真誠道歉教科書當範本」、「她彎腰道歉的時候，我覺得我的心情一片平靜」、「隔著行車記錄器我都能感覺到他燦爛的笑容」、「重看兩遍的自己自首」、「有奶奶世界就會和平」、「這套路很深」、「她都釋出最大的誠意了，原諒她吧」。

也有網友認為，「今天如果是男的，車主就不會有笑容了」、「性別對了，很重要男的又是另一個故事」、「男生擦到的話，就先靠杯XXX了」、「果然是妹子無敵」。