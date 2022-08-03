結婚是人生中相當重要的一件大事，若能嫁個好老公，日後的生活也能跟著幸福，命理專欄《旺好運》指出，生肖屬鼠、龍、馬、羊的男人都是未來會成為好老公的潛力股，不僅會賺錢、顧家庭、對愛情專一，還懂得疼老婆，若未來遇到這樣的好男人，千萬要好好把握。

▎生肖鼠

屬鼠的男人有責任感、事業心重，除了努力在外打拼賺錢，給家裡無憂的經濟條件，還非常重視老婆與家庭的需求，對老婆以外的女性也不會多看一眼，是讓人安心的好老公。

▎生肖龍

屬龍的男人一生財運好、能力強，而且貴人運很好，到哪邊都有朋友幫忙，所以跟著他的女性都不會吃苦，只要跟著享福就是了。

▎生肖馬

屬馬的男人非常疼女人，永遠把老婆擺在第一位，會把自己最好的一切都交給對方，不管遇到什麼事，寧願自己吃虧，也不會讓自己的女人受委屈。

▎生肖羊

屬羊的男人對感情專一，對待老婆更是體貼入微，婚前、婚後都專情不變，肯衝事業，也會幫忙家務、照顧家庭，是好老公的典範之一。