香港資深女星余慕蓮以飾演醜婦打開知名度，是周星馳電影中的御用女丑角，已85歲高齡的她，前年因肺纖維化住院，一度傳出病危，所幸余慕蓮後來康復出院，並接受節目訪問，她表示當時肺部纖維化的手術必須要在喉嚨開洞，為此做好心理準備，余慕蓮現在已看淡生死，認為多活一天就是賺一天。

85歲余慕蓮2020年因肺纖維化住院，一度傳出病危、情況不樂觀，插管住進加護病房，所幸余慕蓮已康復出院，余慕蓮昨（2日）難得現身接受節目訪問，她的精神、氣色相當不錯，但也提到，前年肺部纖維化的手術要在喉嚨開洞，十個有九個會出不到來，她已做好心理準備，自稱幸運的余慕蓮現在已看淡生死，認為自己多活一天就是賺一天。

余慕蓮動手術也留下後遺症，會咳到流眼淚、鼻水，現在她則靠標靶藥治療。對於身體狀況，余慕蓮坦言行動不方便，外出要拐杖、回診要坐輪椅，就連到電台訪問也需要專車接送，表示已不可能再拍戲。

余慕蓮參演過《楚留香》、《神鵰俠侶》、《天龍八部》等經典劇，雖然多為配角，但仍是戲劇中不可或缺的綠葉，老一輩觀眾都對余慕蓮不陌生，而余慕蓮一生未婚、沒有子女，不過她用退休金低調行善、捐建學校，在香港娛樂圈傳為佳話。