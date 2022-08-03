泰國灣到處都是熱帶海洋生物，世界各地的旅客來蘇梅島潛水，體驗這個水下仙境。（泰國觀光局提供）

清萊距離清邁約170公里，是泰國最北的府城。（泰國觀光局提供）

清萊是泰國北部的首府，地處泰國、老撾、緬甸三國交界處，別具異國風光。（泰國觀光局提供）

芭達雅其泰文名字的意思是「西南方向吹來的季風」，芭達雅現已成為泰國旅遊業主要觀光地。（泰國觀光局提供）

泰國首都曼谷也是許多喜愛泰國旅客指定景點。（泰國觀光局提供）

曼谷暹羅海洋世界能搭乘暹羅海洋世界的玻璃船與海底動物互動。（Klook提供）

後疫情時代，全球旅遊逐步開放，看好解禁出國熱，許多人也開始搶購機票，除了日、韓自由行讓人嚮往，泰國更是不容小覷的觀光大國，泰國宣布入境免隔離，7月1日入境泰國不需要再申請泰國通行證，只要提供疫苗接種證明，讓泰國旅行熱度激增，成為旅行業者下一步主推觀光市場，泰國觀光局統計台灣人最愛景點top3，泰國中部是曼谷、芭達雅，北部是清邁、清萊，南部是普吉島、蘇梅島。

雄獅旅遊指出，泰國旅遊資源豐富，首都曼谷更是不少旅客的目的地首選，像是四面佛、大皇宮、洽圖洽周末市集等，都是必遊的景點，若想以不同方式遊覽曼谷，推薦可以在夜間搭乘CHAOPHRAYA CRUISE夜遊昭披耶河，由江城碼頭啟程，沿途經過大皇宮、玉佛寺、鄭王廟，從水上看遍泰國最具代表性、最璀璨的河畔夜景。曼谷近郊行程則推薦「東方威尼斯」稱號的丹能莎朵水上市場 Damnoen Saduak Floating Market，每天早上開始帶著草帽的婦女划著滿載海鮮、農產品、花卉的小船，沿著河岸兩邊排好然後叫賣，這樣的熱鬧景觀持續整個早上，千萬別錯過難得而特殊的文化體驗。

雄獅旅遊表示，泰國是國際機票、飯店、交通等漲幅最小的國家，加上泰銖匯率相對較低，吸引不少旅客開始著手規劃旅遊行程，目前已有學術交流、運動賽事、自由行等需求出現，也有接獲不少企業奬勵旅遊團、高爾夫球團詢問。由於疫後旅遊型態的改變，旅客希望可以停留較長時間，雄獅旅遊推出星宇航空8日自由行，全程精品四星酒店及贈送曼谷四小時用車、電話sim卡，每人2萬6999元起；長榮航空10日自由行贈送機場到飯店接送、電話sim卡，每人2萬2999元起，上架後旅客反應不俗。

五福旅遊特別針對不同的客群規劃了4種團體旅遊行程，首先針對熱愛逛街購物的快閃族，此類消費者傾向４日不長不短的曼谷行，可全神貫注在這第1大城市內吃好買好。第2種客群是以奢華漫活為主，針對親子及重視品質的心靈客，因此在旅遊天數的設定上以5日為主，住宿安排皆以五星度假村為首選。此外，在行程中特別安排搭乘昭披耶公主號遊輪夜遊湄南河，沿岸燈火點綴出夜色下的鄭王廟、大皇宮、拉瑪八世吊橋等曼谷著名的景點，最後，是針對愛玩水的年青族群，開發了新的旅遊景點「美珊瑚島」(Samae San Marina)，一個位在芭達雅下方的海域，這是在近期才對外開放，專為喜愛在藍天碧海中悠遊，並且可近距離與小丑魚（尼莫）共游的玩水搶鮮族而設，此新秘境解鎖將會是一個CP值超高的旅遊選擇。另外在自由行及小團體出遊的部份，五福旅遊表示大多消費者計劃今年底去泰國旅遊的主要目的，前3名分別為打高爾夫球、潛水以及舉行婚禮，目前旅遊業皆看好此熱絡的詢問度將反映在即將開放的國外旅遊上。

備受自助行消費者喜愛的Klook 泰國景點體驗商品，也針對消費者喜愛推薦多款商品：參與曼谷水上市場一日遊，一次收藏泰國多個風格迥異、最具特色的市集，包含擁有百年歷史的「丹能莎朵水上市場」，還有去世界上唯一被鐵軌穿越的「美功鐵道市場」，看火車穿過熙攘市場的特殊奇景，以及乘船漫遊「安帕瓦水上市場」觀賞夜晚的螢火蟲，透過現場工作人員的引導，悠閒遊賞水上市集，體驗泰國水上民宅的生活樣貌。

亞洲最大的戶外野生動物園「曼谷賽佛瑞野生動物園」，占地達5千公頃的園區，分成2大區域：野生動物園與海洋公園，在野生動物園可以近距離觀察野生猛獸，還有成群的斑馬在草原上盡情奔跑，感受新奇刺激的遊園體驗，不僅如此，以海洋為主題的公園，安排海豚、海獅及各種水上活動表演。

位在曼谷市中心Siam paragon百貨公司底下的「曼谷暹羅海洋世界」，除了能夠觀賞到豐富的海洋生物物種外，還提供海底漫步體驗，以全方位角度探索神秘的海底世界，此外，還能搭乘暹羅海洋世界的玻璃船與海底動物互動。

除了旅行業者樂觀看待出國商機，也有旅行業者保守以國旅為主，可樂旅遊表示，因為目前政府仍未開放組團出國，所以現階段我們還是會以國旅為主，預估若今年秋冬未再有一波疫情，明年初應該可以陸續回覆，反之，若保守估計則會是2023年第3季才能開始恢復，真正可能要到2024年才能回到疫情前的出國熱度。