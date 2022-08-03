今天是大聯盟交易截止日，一夕之間出現許多人員異動，國民強打索托(Juan Soto)前往教士，天使雖留下大谷翔平，但也送走3名球員，而已達70勝的豪門洋基繼續動作，將狀況不佳的賈羅(Joey Gallo)送往道奇，換來農場投手Clayton Beeter，接著用先發投手蒙哥馬利(Jordan Montgomery)和紅雀換得金手套外野手貝德(Harrison Bader)。
28歲賈羅本季表現不佳，僅.159打擊率難以幫助到球隊，洋基將他換至道奇，得到23歲農場投手Clayton Beeter，賈羅本季出賽82場有12轟24打點，不過233個打數中苦吞106次三振，以38.8%三振率在聯盟中墊底，跟之前在遊騎兵表現有一大段差距，2019年他甚至還入選明星賽，但本季洋基勢必想衝擊冠軍，留住賈羅已無太大用處。
另外他們還送走蒙哥馬利，和紅雀換來外野手貝德，蒙哥馬利本季有3勝3敗自責分禦率3.69的成績，得知被送走他很沮喪，昨天洋基以4換2操作得到運動家先發孟塔斯(Frankie Montas)，或許這是交易他的原因之一。而外野手貝德本季有5轟21打點、打擊率.256成績，28歲的他去年獲得外野金手套獎，不過目前暫時還在傷兵名單。
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