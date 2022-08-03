民進黨桃園市長參選人林智堅，近期深陷「論文門」、「球場門」兩大爭議，被外界視為選情「兩大核彈」。一份最新網路民調顯示，桃園市長看好度，國民黨參選人張善政以59.8%大勝林的13.0%，雙方差距極大。此消息引熱議，不少網友卻認為，年底選舉必將回歸藍綠對決，「張善政別再佛少了」，林所受衝擊並沒想像中大。

《YAHOO奇摩》7月28日起針對「你認為林智堅的『球場門』、『論文門』，會對桃園選情產生影響嗎？」發起網路投票，截至今日（8月2日）中午10時，已有超過56500人參與投票。目前結果顯示，「你看好誰能當選桃園市長？」張善政以59.8%奪冠，勝過林智堅的13.1%、民眾黨參選人賴香伶的5.1%、不知道／沒意見則為22.0%。

該民調也顯示，認為林智堅「球場門」、「論文門」會對桃園選情「非常有影響」者高達64.6%、「還算有影響」有16.2%、「不太有影響」有7.7%、「完全不影響」有6.4%、「不知道／沒意見」有5.1%。

這份民調結果掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與《Yahoo!奇摩新聞》臉書留言：「年底選舉最後還是回歸藍綠對決，所以民進黨拚死也要硬拗就是這原因」、「他們只要把基本盤固好，然後再搶搶年輕票就夠了」、「放心，林智堅真正受到的影響沒那麼大，這就是綠營的算盤」、「國民黨真的不能掉以輕心」、「張善政別再佛系了，你面對的可是民進黨」、「等選舉那天，死忠的就忘記什麼論文了啦！」