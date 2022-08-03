台南一名男網友表示，同事近日在夜市購買一盒50元的火龍果，回家吃了一口才發現，根本是蘋果偽裝成的，因為表面的顏色和火龍果一樣，再加上有黑芝麻般的小黑點，乍看之下和火龍果並無二致，他忍不住大笑「老闆應該是美術科出身」，貼文曝光引發7千名網友討論，當中有不少人說「蘋果比火龍果貴很多，你賺到了」。

原PO昨（2）日於臉書社團《爆料公社》指出，同事下班到夜市買水果，向老闆表示自己要一盒50元的火龍果，回家咬了一口，清脆的口感和平常吃的感覺不太一樣，這才發現咬過的地方，果肉呈現白色，根本不是火龍果，而是蘋果。

原PO表示，購買的時候，蘋果的外皮就是火紅色，也有像黑芝麻般的小黑點，不仔細看很難發現異狀，他笑說「蘋果加黑芝麻，老闆應該是美術科出身」。

同事近日在夜市購買一盒50元的火龍果，回家吃了一口才發現，根本是蘋果偽裝成的，笑稱老闆根本是美術科出身。（圖／翻攝自爆料公社）

圖文曝光，引發7千名網友討論，「這太誇張啦」、「老闆賣水果也搞文創」、「老闆好有才，一顆蘋果換新套裝」、「蘋果比火龍果貴很多，這樣是賺了」、「真的是很好笑欸」、「老闆給你加料耶！蘋果比火龍果貴，老闆真是佛心，有創意的店家」、「賺到了，這超搞剛的」、「這形狀就蘋果啊！看不出來嗎？」「雖然是詐欺，但怎會這麽歡樂啦」。