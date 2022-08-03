美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，大陸隨即在台灣周邊展開一系列聯合軍事行動。大陸軍事專家分析，這波演習將展示大陸從海空封鎖台灣的能力，而往後共軍在台海演習也將無區域限制。

大陸《環球時報》報導，一位熟知中美關係的匿名軍事專家表示，大陸此次演習勢必包括陸、海、空、火箭軍等多軍兵種的聯合演習，展示對海空實施封鎖的能力。最值得注意的是，此次演習勢必要跨越「海峽中線」，此前大陸從來不承認此中線，而毫無疑問這是台灣方面「心理上的一道防線」。

前述專家進一步分析稱，「此次演習將是一次新的開始，今後共軍在台海的演習將不會再有區域限制，可以常常在台當局家門口搞。」

一位相關分析人士也表示，這將進一步壓縮台灣政府空間，共軍的演習不排除距離台灣島的海岸線越來越近，直至登島。據其了解，接下來陸方會持續發布訊息，其中「在台島東部海域組織常導火力試射」值得關注。他表示，共軍或可以使用戰術飛彈（不帶戰鬥部）攻擊台灣近海等敏感區域目標，並宣布精準命中目標，他說發射飛彈是一種非接觸性的軍事行動，有極大的震懾力，「這是具有政治意義的軍事行動」，以此警告美國和「台獨」勢力。

另一位資深軍事分析人士表示，根據當前演訓發布的經緯度四點連線可以看出，此次演習區域環繞了台灣島一圈，而且對台灣島的主要港口形成封鎖態勢。